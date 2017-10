Justiţie

Ministerul Justiției a fost dat în judecată

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 18:53

Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor a dat in judecata Ministerul Justitiei pentru a-l obliga sa supuna dezbaterii publice Legile Justitiei.

"Asociatia Alianta pentru Combaterea Abuzurilor a dat in judecata Ministerul Justitiei pentru a-l obliga sa supuna consultarii/dezbaterii publice, controversatul proiect de modificare al Legilor Justitiei, versiunea 'Tudorel Toader' (mai precis, proiectul de lege in forma trimisa la Consiliul Superior al Magistraturii spre avizare prin adresa Ministerului Justitiei cu nr. 88929/2017 din 30.08.2017), scrie ziare.com.

Cele doua cereri de chemare in judecata, respectiv actiunea de fond si cererea de ordonanta presedintiala au fost introduse la Curtea de Apel Brasov, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, la data de 25 septembrie 2017, si au fost comunicate Ministerului Justitiei care a si formulat deja o intampinare", anunta asociatia intr-un comunicat.

Totodata, termenul de judecata in actiunea de ordonanta presedintiala a fost stabilit pentru data de 07.11.2017.

Potrivit asociatiei, demersul juridic a fost determinat de "conduita flagrant abuziva a Ministrului Justitiei care a refuzat in maniera cea mai arbitrara sa supuna consultarii/dezbaterii publice un proiect normativ continand numeroase propuneri de o noutate absoluta si cu un impact major asupra functionarii justitiei, sub pretextul implicit si aberant ca acest proiect ar fi fost supus unei ample consultari publice in octombrie 2016, pe vremea ministrului Raluca Pruna, cand respectivul proiect continea cu totul alte propuneri avansate de Ministerul Justitiei (Propuneri care, prin Hotararea Plenului CSM nr. 1506/29.11.2016, au fost avizate favorabil cu observatiile prezentate in anexa la Hotarare, spre deosebire propunerile din proiectul d-lui Toader care au primit aviz negativ de la CSM) ".

De asemenea, reprezentantii asociatiei spun ca, desi Toader stia despre cererile de chemare in judecata "a continuat nestingherit sa-si bata joc de aplicarea uneia dintre legile fundamentale pentru bunul mers al democratiei (legea transparentei decizionale) refuzand sa supuna proiectul, consultarii/dezbaterii publice".

Asociatia face apel si la Parlament, caruia ii solicita sa nu ia in discutie proiectul pana cand nu este supus unei consultari/dezbateri publice reale si/sau pana cand Instanta de Contencios Administrativnu se pronunta asupra legalitatii deciziei Ministerului Justitiei "de a strecura pe sub nasul unei intregi natiuni, fara nici un fel de dezbatere publica, un numar impresionant de propuneri legislative de o noutate absoluta si de o importanta covarsitoare pentru functionarea Justitiei in Romania".

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a prezentat deja miercuri in Parlament proiectul Legilor Justitiei.