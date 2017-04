Life & Style

15 festivaluri de muzică din România pe care să nu le ratezi vara aceasta

de Ziua de Cluj, 18 aprilie 2017, 21:26

Unde ne întrecem în ținute de festival vara asta? Ready, steady, party!

Sunwaves. SW 21 (27.04 - 01.05)

În 27 aprilie ne întâlnim pe plaja din Mamaia Nord și dansăm, dansăm, dansăm patru zile, de dimineața până seara printre adieri de vânt la răsărit, pietricele de nisip, prieteni noi, vechi și... ai noștrii, cause #romaniansareplaying: Arapu, Barac, Cezar, Dan Andrei, Petre Inspirescu, Rhadoo, Raresh, Prâslea, dar nu lipsim nici de la momentele celor care an de an ne țin pe plajă până la epuizare și extaz, all at once: Ricardo Villalobos, Nastia, Marco Carola, Loco Dice, Seth Troxler, ZIP etc. Pentru această ediție nu există One Day Pass, ci doar un singur tip de bilet, #FestivalPass - 189 lei, care vă asigură accesul pe durata întregului festival.

Blaj aLive (04.06)

De cum vin primele zile adevărate de vară, hop! și noi direct în Câmpia Libertății de la Blaj, pentru că anul acesta avem o zi de festival cât două! Mergem la Blaj aLive Festival în data de 4 iunie, pentru o singură zi, căci momentan sunt susținute autoritățile locale în eforturile de reabilitare ale câmpiei, iar zona de camping este în curs de reamenajare. Amy Macdonald, Walking on Cars, Lola Marsh, Alternosfera, Șuie Paparude, Coma, sunt doar câțiva dintre artiștii anunțați, iar biletele vor fi astfel gândite pentru a vă putea distra împreună cu toată gașca. Stay tuned.

Picnic Fonic (10.06 - 11.06)

Picnic Fonic a mai crescut un an, așa că de data aceasta petrecerea va avea 3 scene, Deep, Live și Techno Stage în Pădurea Băneasa din București. Nu au anunțat încă line-up-ul și prețul biletelor, însă cu siguranță pregătesc ceva interesant, căci au toate ingredientele pentru un mini-festival reușit: o locație outdoor cu personalitate, stelele și luna martori ai distracției și bănuim că vor avea și anul acesta mâncăruri delicioase și locuri de recreere/lenevire pentru reîncărcarea bateriilor. Who is in?

