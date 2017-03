Life & Style

A terminat facultatea economică la Cluj, acum e marinar în Qatar. Vorbim de o femeie

de mediafax, 08 martie 2017, 09:37

A terminat o facultate cu profil economic la Cluj-Napoca, iar viitorul i se prefigura printre cifre. Viaţa a dus-o însă, pe Anda Măgheruşan, în Qatar, unde este marinar pe yahtul unui şeic, o meserie bărbătească, grea, dar care îi oferă multe satisfacţii tinerei de 31 de ani, din Bistriţa.

Anda Măgheruşan, din Bistriţa, a absolvit, în 2008, Facultatea de Studii Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, iar viitorul i se prefigura în finanţe, printre cifre. Un an mai târziu, Anda a ales să fie e marinar, o meserie care, deşi mult mai grea, i-a oferit şi satisfacţii pe măsură, fiind angajată în prezent pe yahtul unui şeic din Qatar.

După terminarea facultăţii, Anda Măgheruşan a lucrat o perioadă scurtă ca ghid turistic, apoi a plecat la Nisa, cu CV-ul în mână, susţinând că este dornică de muncă şi de explorare. Aşa a primit primul job pe un yaht privat de 45 de metri, cu echipaj olandez şi spaniol, compus din 10 membri.

Totul se întâmpla în 2009, când a învăţat ABC-ul marinăriei, la început fiind simplu marinar, care ajuta la manevrarea parâmelor.

„Fiind prima experienţă, a fost greu, cu multe provocări, practic am învăţat ABC-ul marinăriei. Am început ca simplu marinar de punte, ajutând la manevrarea parâmelor de legătură pe punte la amararea yahtului. Am luat lecţii de navigaţie în timpul trecerii Atlanticului, cu multe ore de cart pe puntea de comandă şi, cel mai important, am învăţat cum are loc convieţuirea cu alţi oameni de alte naţionalităţi, în contextul unei vieţi de 24 de ore din 24, 7 zile din 7, împreună. Fiecare cabină unde dormeam era cu două paturi, deci toleranţa şi înţelegerea diferenţelor dintre mentalităţi este principalul criteriu pentru a putea practica această meserie”, a povestit, pentru MEDIAFAX, românca marinar pe yahtul unui şeic arab.

Potrivit acesteia, răul de mare a fost şi este un impediment într-o astfel de meserie, dar e un preţ prea mic de plătit pentru toate locurile şi oamenii întâlniţi, despre care mărturiseşte că nu şi-ar fi închipuit că există.

„Cursurile de navigaţie făcute la Rotterdam şi cele în domeniul ospitalităţii şi a cunoaşterii vinurilor m-au ajutat să urc în funcţie şi să ajung să navighez pe Marea Chinei de Sud, o parte a Pacificului, în Marea Caraibelor şi nord estul Americii de Sud. Timp de doi ani am lucrat pe un yacht tip charter care se închiria pe enorm de mulţi bani unora dintre cei mai bogaţi oameni din lume şi vedetelor de film, majoritatea cu dorinţe extravagante, dar mereu civilizaţi. După 16 ore de muncă eram răsplătiţi fiecare cu un bacşiş generos şi cu experienţe diferite în palmares. Şi în cazul acesta, toleranţa este prima condiţie”, a explicat Anda.

Anda Măgheruşan a povestit că munceşte foarte mult, iar în meseria pe care o practică nu se face diferenţă între femei şi bărbaţi, nefiind loc „de smiorcăieli, fragilitate sau orice fel de scuză”.

„Meseria de marinar, pe cât este de interesantă, pe atât e şi de grea. La început nu credeam că va fi atât de greu din punct de vedere psihologic să practic o meserie de bărbaţi şi, mai ales, să răspund criteriilor de profesionalism şi de satisfacere a cerinţelor de lucru. Responsabilităţile şi orele lungi de muncă au fost exact la fel ca cele ale unui bărbat, nu se face niciodată diferenţă de sexe. Nu este loc de smiorcăieli, fragilitate sau orice fel de scuză. Am avut parte de misoginism şi discriminare, începând de la glume legate de puterea fizică, de exemplu, când trebuia să aduc parâmele foarte grele înapoi pe punte, până la navigaţia în sine pe punte unde, dacă este văzută o femeie, mereu va fi un bărbat cu îndoieli. Dar nu m-am lăsat niciodată intimidată, dimpotrivă m-am ambiţionat mai mult”, a povestit Anda Măgheruşan corespondentului MEDIAFAX.

Românca susţine că dorinţa de a avea o familie şi un cămin nu prea e o opţiune atunci când alegi o astfel de slujbă, fiind mereu un sacrificiu de făcut la mijloc, însă ea şi-a asumat acest lucru.

„Îmi iubesc meseria, tocmai pentru că e atât de diferită şi nici o zi nu seamănă cu alta. Şi chiar prefer să lucrez într-un domeniu dominat de bărbaţi, chiar dacă am parte de glume răutăcioase câteodată”, a susţinut românca.

În prezent, Anda Măgheruşan lucrează pe un yaht privat de 53 de metri, format din echipaj internaţional cu 13 oameni la bord, aparţinând familiei regale a Qatarului, mai exact a unuia dintre şeici. Poziţia sa este de şefă a stewardeselor, fiind responsabilă de o echipă de 4 fete de pe continente diferite. Responsabilitatea româncei este să le organizeze celor patru programul de muncă, să se ocupe de aprovizionarea echipajului, de programarea şi organizarea posibilelor excursii făcute cu proprietarii în porturile unde ajunge yacht-ul. Anda lucrează direct cu bucătarul pentru a oferi un prânz sau o cină, sau orice doreşte oaspetele yahtului.

„Noi suntem pregătiţi să putem oferi aproape orice. Practic, este un fel de hotel de 7 stele plutitor. Yacht-ul este amarat în Beirut, Libanul fiind o ţară deosebit de interesantă. Urmează să avem sezonul de vară pe Marea Mediterană, punctele fierbinţi fiind Coasta de Azur a Franţei, Coasta Amalfi a Italiei şi, desigur, Insulele Baleare. Munca la bord este foarte sistematizată, disciplina este la ordinea zilei. Când oaspeţii nu sunt la bord, programul de muncă este de la 8 dimineaţă până la ora 17, după care programul este liber. Suntem în port cam 80 la sută din timp, doar că locuim toţi împreună, ieşim, mâncăm împreună”, a precizat Anda Măgheruşan.

Contractul de muncă al Andei este pe un an, dar cu maximă libertate de a pleca oricând.

Echipajul yahtului e format din comandant, primul în funcţie, responsabil de conducerea navei şi a echipajului, un căpitan, ofiţer, doi marinari, bucătar, inginer şef şi secund, şefa stewardeselor şi încă 4 stewardese.

„Fiecare are atribuţiile lui de muncă, dar o cunoaştere generală a navigaţiei este necesară pentru toţi, în caz că intervine ceva neprevăzut. Atitudinea calmă şi profesională este, probabil, cel mai important criteriu de a continua în această meserie şi de a progresa. Mă bucur nespus pentru alegerea făcută în 2009, m-a ajutat să îmi deschid mintea şi să privesc lumea cu alţi ochi, poate cu ochi mai buni. Frumosul este peste tot şi mereu aleg să văd partea plină a paharului, cred că asta a fost lecţia cea mai importantă până acum învăţată din această meserie de marinar”, a mai spus românca.