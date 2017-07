Life & Style

Află care era cel mai popular cântec de vară al anului în care te-ai născut

de Ziua de Cluj, 17 iulie 2017, 14:02

În fiecare an, se dă o luptă crâncenă între artişti pentru a vedea ce melodie deţine titlul de „cântecul verii”.

Cu toate că juriul nu a dat un verdict final pentru anul 2017, Billboard a compilat o listă cu primele 10 melodii din fiecare vară începând cu anul 1958, pe baza graficului Billboard Hot 100. La final, specialiştii au făcut o listă cu cele mai populare cântece de vară din ultimii ani.

Indiferent dacă sunteţi sau nu de acord cu melodia de top aleasă, aici sunt cântecele de vară din 1975 până în 2016, care s-au auzit peste tot.

1975: „One of These Nights" - The Eagles

1976: „Don't Go Breaking My Heart" - Elton John and Kiki Dee

1977: „I Just Want to Be Your Everything" - Andy Gibb

1978: ...