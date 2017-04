Life & Style

Agenda de weekend: 14-16 aprilie

de Ziua de Cluj, 13 aprilie 2017, 10:40

Petreceri tematice şi concerte îi aşteaptă pe clujeni la final de săptămână în localurile din centrul oraşului.

VINERI

Disco Affairs, Sisters, ora 19

Pinholes - Lansare Sputnik (EP), The Shelter, ora 21

Darius Cîmpan, Le General, ora 21

Mihai Pol/Primărie/iON, La Gazette, ora 23

SÂMBĂTĂ

Altar, La Tevi, ora 21

Dodo & Vlad Bretan, The Shelter, ora 21

Light the night, After Eight, ora 21

Saturday Easter Bunny, Revolution Pub, ora 23

DUMINICĂ

Easter Party, NOA, ora 23