Agenda de weekend: 24 – 26 februarie

de Ziua de Cluj, 23 februarie 2017, 11:25

Târguri de turism, construcţii şi Mărţişor, întreceri sportive şi concerte la final de săptămână în Cluj-Napoca.

VINERI

Târg de turism, Vivo, ora 10

Târg de construcţii, Expo Transilvania, ora 10

Târg de mărţişor, Muzeul Etnografic, ora 10

Cluj Design de Mărţişor, Casa TIFF, ora 18

"U" Cluj - CS Minaur Baia Mare, Sala Sporturilor, ora 18

Bărbierul din Sevilla, Opera Română, ora 18

Declaraţie, Euphorion, ora 19

În adâncuri, Teatrul Maghiar, ora 19

In the name of love, Reactor, ora 19

Concert simfonic, Colegiul Academic, ora 19

Dragobete, NOA, ora 23

SÂMBĂTĂ

TEDxCluj 2017 , Opera Maghiară, ora 08

Miniomul de știință, Mini Reactor, ora 11

Bazar caritabil, Clădirea Casino, ora 15

U-Banca Transilvania - CS Dinamo Bucureşti, Sala Polivalentă, ora 15

All over your face, Reactor, ora 19

Homemade, Teatrul Maghiar, ora 19

Kenny Garrett, CCS, ora 20

Gothic, Hard Club, ora 20

DUMINICĂ

Mama Fest, Bastionul Croitorilor, ora 10

Muzicanţii din Bremen, Cinema Mărăşti, ora 12

Proteine fluorescente, Reactor, ora 19

Don Juan, Teatrul Naţional, ora 19

Experiment, Teatrul Maghiar, ora 20

Elle, Cinema Victoria, ora 20

Ada Milea, Form Space, ora 21