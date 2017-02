Life & Style

Angelina Jolie a gătit tarantule pentru ea și copiii ei

de Ziua de Cluj, 21 februarie 2017, 12:52

Actriţa a pregătit "delicatesele" într-o emisiune în direct şi le-a şi mâncat împreună cu cei şase copii ai ei.

Actriţa-regizor în vârstă de 41 de ani este în prezent în Cambodgia pentru a-şi promova noul film "First They Killed My Father". Invitată într-o emisiune tv, Jolie s-a arătat familiară cu delicatese locale, inclusiv arahnide, scorpioni și greieri, făcând o demonstraţie în direct cu modul în care ştie să pregătească, să gătească și, apoi, chiar să mănânce insectele, oferindu-le chiar şi copiilor ei Maddox, care are 15 ani, Pax, în vârstă de 13, Zahara, în vârstă de 12, Shiloh, în vârstă de 10 și gemenilor Knox și Vivienne în vârstă de opt ani.

Potrivit contactmusic.net, într-un interviu televizat al BBC World News, Angelina Jolie a spus: ''Vezi partea tare pe care o ai între dinți? Ia-colții afară.

''Aceste insecte cred că au fost întotdeauna o parte din dieta din Cambodgia, dar atunci cred că era într-adevăr vorba de supraviețuirea din timpul războiului, desigur, atunci când oamenii erau înfometați şi aşa au reușit să supraviețuiască, cu lucruri de genul asta, și au făcut-o.''

Angelina a spus că a încercat pentru prima dată insecte și arahnide când l-a adoptat Maddox din Cambodgia, și a explicat care ar fi metoda cea mai bună pentru a începe să mănânci astfel de delicatese.

"Le-am încercat prima dată când am fost pentru prima dată în țară. Greierii, începe cu greieri. Greieri și o bere și apoi ajungi şi la tarantule.''

Angelina preferă să mănânce păianjeni, decât scorpioni, deoarece au un ''gust bun '' și sunt mai ușor de mâncat.

Angelina a spus că ''Păianjenii sunt foarte aromţi. Scorpionii sunt greu de mestecat.''

Copiii ei, însă, nu împărtășesc aceeași opinie comparând gustul păianjenilor gătiţi de mama lor cu nişte "chips-uri fără gust".

''Au gust de chips-uri uscate. Da, ca şi cum ar fi chips-uri fără gust", a spus Kox, unul dintre gemeni.