ANM: Temperaturile resimţite la sol pot depăşi 60 de grade Celsius/ Cea mai mare temperatură înregistrată în istorie

de mediafax, 04 august 2017, 17:03

Temperatura resimţită la sol poate depăşi 60 de grade Celsius, în anumite zone ale ţării existând valori care depăşesc limitele înregistrate de când se fac măsurători, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

„Cea mai mare este temperatura de la Băile Herculane, de 39,8, care a fost cea mai ridicată temperatură înregistrată în luna august, de când se fac măsurători. Adică de 50 de ani. (...) La Codul Roşu precedent (emis în luna iulie - n.red.), am avut temperaturi de 42 de grade. Acum suntem abia la început, astăzi (vineri - n.red.) este prima zi de Cod Roşu, aşteptăm să vedem dacă finalizează cele 42 de grade. Cel mai probabil se vor realiza şi să fie mai multe situaţii decât au fost la celălalt val de căldură. Ce este clar, acest val de căldură se întinde pe o perioadă mai mare de zile şi pe o suprafaţă mai mare a ţării decât anteriorul", a explicat meteorologul Andrei Meda, de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

Deşi cei de la AMN au calculat anumite valori, precum 36, 37 sau chiar 40 de grade, sursa citată a precizat că, în oraşe, temperaturile pot creşte, în funcţie de locul unde ne aflăm, cu cinci, 10, sau chiar cu 15 grade.

„Se pot resimţi chiar mai mult de 15 grade. Temperaturile sunt neuniform distribuite, valoarea lor poate să difere chiar şi cu cinci grade la o distanţă de 100-500 de metri, pentru că într-un loc poate să fie verdeaţă, într-un loc poate să fie asfalt proaspăt pus, iar în altul să fie între blocuri ventilate, iar altul, în casă, unde nu bate vântul. Da, în parcuri e mai răcoare, dar pe de altă parte, umiditatea se menţine mai bine decât într-un loc la soare mai aerisit. De aceea, nu folosim alte temperaturi decât cele măsurate în adăpostul meteorologic, ca să vorbim cu toţii aceeaşi limbă şi în România, şi în Italia, şi în Australia, să fie măsurate în aceleaşi condiţii. Dacă avem 35-40 de grade în termometre, pe sol pot să fie şi 60 de grade. O valoare fixă nu pot da, dar peste valoarea pe care o dăm noi, la soare pot fi şi mai mult de 10-15 grade resimţite. De exemplu, o să simţiţi o temperatură când traversaţi strada pe un asfalt care încă e negru, eventual pus de câteva zile, şi alta, dacă vă plimbaţi prin parc", a declarat meteorologul.

Potrivit specialistului, codurile sunt emise în funcţie de anumite praguri, însă acestea sunt flexibile, deoarece se ţine cont şi de anumiţi factori precum perioada (ce a fost înainte, ce urmează să fie înregistrat), apropieri de temperaturi record, de zona geografică. Meda a mai precizat că pentru unele zone ale ţării poate fi emis Cod Roşu deoarece acolo temperaturile ridicate sunt frecvente şi locuitorii suportă mai uşor căldura, spre deosebire de alte regiuni, unde poate fi emisă alerta chiar şi pentru valori mai scăzute.

„Nu e ca şi cum mâine s-au atins 42.1, am trecut pe roşu şi dacă e 42.0, nu am trecut şi nu mai moare nimeni. Nu, dimpotrivă. (...) De exemplu, cum a fost acum, de luni, până ieri (joi - n.red.), inclusiv, a fost caniculă. Au fost patru zile cu peste 35 de grade. Astăzi şi mâine vom avea valori de temperatură apropiate de prag. Nu e neapărat să fie 39 de grade, e suficient şi să fie 38, atunci se dă Cod Roşu pentru valul de căldură. Deci dacă sunt mai multe zile în care persistă temperatura, se poate scădea pragul, pentru că disconfortul este cu atât mai accentuat cu cât persistă mai multe zile. În partea de Vest, să zicem Crişana, aici n-o să fie 40 de grade, dar pragul pentru Crişana este de la 39 de grade în sus pentru Codul Roşu. Pot fi şi zone cu 36-37. Practic, nu ar fi strict pragul acela. Dar după mai multe zile consecutive de caniculă se poate scădea pragul limită pentru codurile respective", a mai spus Meda Andrei.

Un alt aspect care influenţează emiterea unui cod îl reprezintă şi temperaturile minime care, din nou, diferă de la o regiune la alta a ţării.

„La Botoşani, să zicem, se fac 39 de grade, e prag de Cod Roşu. Dar noaptea, spre dimineaţă, temperaturile scad la 17 grade. Este o altă situaţie decât la 39 de grade în Dealurile de Vest, unde temperaturile nici măcar noaptea nu scad sub 24-25 de grade. Prin urmare, nu se impune neapărat un Cod Roşu pentru Botoşani, dar se impune un cod roşu la 39 de grade în Dealurile de Vest, unde avem şi temperatura minimă foarte ridicată", a spus reprezentantul ANM.

Meteorologii au anunţat temperaturi de până la 42 de grade în Vestul ţării, în 12 judeţe din această zonă fiind Cod Roşu de caniculă, valabil vineri şi sâmbătă. Pentru restul ţării, în acelaşi interval, este în vigoare Cod Portocaliu de caniculă, în Bucureşti fiind anunţate temperaturi cuprinse între 36 şi 39 grade.