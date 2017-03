Life & Style

Arnold Schwarzenegger despre Trump: ''Cred că s-a îndrăgostit de mine!"

de Ziua de Cluj, 08 martie 2017, 12:52

Celebrul actor american, Arnold Schwarzenegger, a reacţionat la numeroasele "atacuri" pe care preşedintele Donald Trump i le-a lansat în spaţiul media de când actorul a preluat rolul de prezentator al show-ului "The New Celebrity Apprentice".

Arnold Schwarzenegger a renunţat să mai prezinte emisiunea "The New Celebrity Apprentice" după ce preşedintele SUA l-ar fi mustrat din cauza ratingurilor scăzute din ultimul an, comparativ cu perioada în care el însuşi a fost prezentator.

Actorul i-a luat locul lui Donald Trump în cadrul show-ului "The New Celebrity Apprentice", însă a decis să renunțe din cauza intervenţiei lui Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, în cadrul emisiunii.

Întrebat, în cadrul unei emisiuni televizate, ce crede despre comentariile preşedintelui, Schwarzenegger a spus: ''Cred că e îndrăgostit de mine''

Referitor la activitatea lui Donald Trump ca preşedite, fostul guvernator al Californiei că e de părere că nimic poate fi ''realizat '' decât dacă politicile lui Trump se "mută" mai mult spre o zonă de centru.

''Eu cred că acțiunea este în centru. Sper că politicienii se vor trezi într-o zi și vor decide că vor să facă munca poporului, mai degrabă, decât munca partidului'', a adăugat actorul.

Recent, Arnold Schwarzenegger a primit o serie de critici din partea lui Donald Trump, care îl învinuia de rating-ul scăzut al noii serii tv Celebrity Apprentice, îndemnând publicul prin intermediul reţelelor de socializare să se '' roage pentru Arnold " și pentru noua serie a emisiunii pe care a numit-o ''o catastrofă'': ''Am avut un succes enorm cu "The Apprentice", dar când am candidat pentru preşedinţie, a trebuit să părăseasc show-ul ... și au angajat o mare stea de cinema să-mi ia locul, pe Arnold Schwarzenegger, și știm ce a ieşit".

Drept răspuns, Arnold a postat un video on-line în care îi sugerează președintelui Trump să schimbe locurile de muncă.

''Hei Donald, am o idee: De ce nu schimbăm locurile de muncă? Tu te întorci la emisiunea tv, pentru că ești un expert, și eu preiau slujba ta. În felul ăsta oamenii vor putea dormi liniştiţi din nou'', a spus Schwarzenegger.