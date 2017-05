Life & Style

Brad Pitt: "Merg la terapie psihologică. Îmi place"

de Ziua de Cluj, 04 mai 2017, 13:24

Actorul american Brad Pitt nu s-a sfiit să dezvăluie faptul că, pentru a face faţă divorţului de Angelina Jolie, merge la consiliere psihologică, adăugând şi că actoria nu mai ocupă o parte semnificativă a vieţii sale.

Publicitate

Într-un interviu acordat GQ Style, actorul mărturiseşte că s-a lăsat de alcool şi de consumul de droguri şi că merge la consiliere psihologică, informează BBC.

"Am început să fac terapie psihologică. Îmi place. Am lucrat cu doi psihologi pentru a-l găsi pe cel potrivit", a spus Pitt. Acesta a recunoscut că s-a luptat cu alcoolismul şi drogurile în trecut şi a spus că s-a detaşat emoţional de alţii.

"Am rămas foarte în urmă când vine vorba să-mi conştientizez emoţiile. Sunt mult mai bun la a le ignora.", a declarat vedeta.

În septembrie 2016, Angelina Jolie anunţa că depune divorţul de Brad Pitt. Cei doi au fost împreună din anul 2004, dar s-au căsătorit abia în 2014.

A urmat un proces pentru custodia copiilor, după care cei doi au ajuns la un acord, în ianuarie, pentru a sigila documentele asupra custodiei.

'Vom fi mereu o familie şi ăsta e gândul care mă face să rezist. Supravieţuiesc prin găsirea unei modalitaţi prin care să mă asigură că aceste evenimente ne vor face mai puternici şi mai uniţi,' a spus Jolie.

Pitt a fost chiar subiectul unei anchete deschisă pentru un posibil abuz asupa copiilor - ca urmare a unui presupus incident la bordul avionului privat al lui cuplului, după ce aceştia se întorceau în Los Angeles din Franţa - însă lucrurile s-au lămurit după ce actorul a fost scos de sub acuzare.

În septembrie, Angelina Jolie şi Brad Pitt au căzut de acord să participe la sesiuni de terapie în familie ca parte a acordului de custodie temporară asupra copiilor.

Actorul a spus că despărţirea de Jolie "a fost un punct ce a generat schimbarea": "Nu pot să-mi amintesc dacă a existat vreo zi de când am terminat colegiul în care să nu fi băut şi să nu fi fumat un joint", a spus actorul. "Sunt fericit că am terminat cu toate astea. M-am oprit din toate cu excepţia băuturii când mi-am întemeiat familia. Dar şi în acest ultim an au fost lucruri de care nu m-am îngrijit. Consumam prea mult alcool."

Vedeta a spus că iubea vinul precizând că ar fi putut să învingă un rus la o întrecere la băutură, dacă ar fi consumat vodkă: "Eram un băutor profesionist. Mă pricepeam." Actorul a spus că a înlocuit în prezent alcoolul cu suc de merişoare şi apă minerală.

Vorbind despre cariera sa, Pitt a spus: "Nu prea mă consider actor. Actoria ocupă foarte puţin din viaţa şi atenţia mea. Filmul pare o escapadă ieftină pentru mine, un mod de a scăpa de resentimente. Nu prea se mai împacă, în special de când sunt tată."