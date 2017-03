Life & Style

Britanicii vor ca ziua de luni de după schimbarea orară, să fie sărbătoare

de Ziua de Cluj, 26 martie 2017, 09:40

Mai mult de jumătate dintre britanici spun că se simt confuzi după schimbarea orei şi solicită ca zilele succesoare acestora să devină sărbători naţionale care să le permită recuperarea.

Potrivit unui studiu efectuat de compania americană Casper, citat de The Independent, aproximativ 88% dintre britanici admit că dorm şi mai puţin noaptea următoare schimbării orei, 60 % dintre cei chestionaţi se declară confuzi din cauza schimbării orare bianuale, iar 5% la sută dintre britanici afirmă că pierd şi mai multe ore de somn din cauza schimbărilor orare, deşi acest lucru are loc de două ori pe an, scrie Mediafax.

În acest week-end am trecut la ora oficială de vară şi, aşa cum se ştie, dispozitivele noastre electronice şi ceasurile se schimbă automat, însă cel mai bine, verificaţi, să nu se întâmple să întârziaţi.