Cafenea unde clienţii pot picta ceştile, bolurile şi farfuriile, deschisă în Cluj

de mediafax, 29 aprilie 2017, 17:14

Cinci români care s-au întors din Canada au deschis în centrul municipiului Cluj-Napoca un concept nou de local, Ceramic Cafe, unde clienţii pot picta ceşcuţe, boluri sau farfurii şi modelează din lut diverse obiecte, pe care le păstrează ori le oferă cadou.

Adrian Tuşa, unul dintre partenerii afacerii, a explicat corespondentului MEDIAFAX că şi-a dorit realizarea unui hub creativ în centrul municipiului Cluj-Napoca.

„Suntem cinci parteneri în această afacere care avem o istorie comună trăită la Montreal, în Canada, de unde ne-am întors în România, după o perioadă lungă de timp petrecută acolo, între 7 şi 10 ani. Venim din zona de creaţie, de artă, de management cultural. Din Canada am preluat ideea unui atelier de creaţie care se desfăşoară în zona centrală, cu afluenţă spre cafenele, cluburi, baruri. Am dorit un hub creativ în centrul Clujului pe care l-am realizat în urma unei investiţii de circa 30.000 de euro. Totul e hand-zone, în afară de scaunele din cafenea totul este făcut de noi şi de prieteni, mesele le-am inventat, este un concept industrial cu inflexiuni din tradiţional. Lemnul meselor provine de la acoperişul casei unui prieten din localitatea Gheorgheni, am recuperat lemnele şi le-am refolosit într-un cadru metalic, cu o răşină transparentă. Tot ce este aici e făcut de noi, aici”, a spus Tuşa.

Corina Ilea, un alt partener al proiectului, a explicat la rândul său, că şi-a dorit aducerea creaţiei, a imaginaţie în mijlocul oamenilor, fiind vorba de un loc de creaţie, dar şi de design.

„Avem ceramică în stadiu de biscuit, adică după o primă ardere a ceramicii, iar lucrurile evoluează în funcţie de fiecare. Vine cineva, îşi alege de pe raft un obiect – vază, farfurie, ceşcuţă, bol, ceainic, după care le poate picta. Le punem la dispoziţie culori speciale, glazurate, aduse din SUA. Nu sunt toxice, fără plumb, perfect sigure pentru mâncare. Avem circa 30 de nuanţe de culori, iar clienţii au pensule, accesorii care le permit să creeze. Zona în care se pot mişca este foarte largă, totul ţine de imaginaţie. După ce pictează, clientul ne lasă obiectul, noi mai facem o glazurare transparentă după care îl ardem în cuptor special la 1000 de grade, astfel încât devine la final un obiect de design personalizat pe care îl ia acasă sau îl poate dărui”,a subliniat Ilea.

Potrivit acesteia, clienţii care intră să bea o cafea rămân miraţi de noul concept care li se oferă, astfel că mulţi încearcă această experienţă.

„Este ceva cu totul nou, este şi o alternativă la modul în care oamenii îşi petrec timpul. Noi venim pe nevoia acută a oamenilor de a-şi dezvolta creativitatea, de a veni în contact cu ceea ce în România se află pe un trend ascendent, şi anume piaţa de design local, de produs de design. Experienţa Canadei a ajutat la tot conceptul care este aici, şi Montrealul, care este un spaţiu multicultural, ne-a ajutat”, a mai spus Corina Ilea.

Clienţii sunt ghidaţi, le sunt arătate tehnici de pictură, li se explică procedee, iar în timp ce beau un ceai sau o cafea pot picta, unii petrecând în local între 2 şi 4 ore.

Cristina Farcaş, o altă parteneră a afacerii, a precizat că acest concept este unul deschis, unde fiecare persoană care intră poate acţiona în deplină libertate.

„Dacă intri în cafenea şi vrei să lucrezi singur, poţi să o faci în deplină libertate, ne orientăm să găsim soluţia potrivită pentru fiecare persoană, dacă cineva vrea să vină să rămână singur împreună cu obiectul, o poate face, dacă vrea să i se explice detalii despre procesul artistic, suntem aici. Dacă doreşte mai mult, poate veni la atelierul de modelare lut”, a menţionat Farcaş.

Preţurile obiectelor care pot fi pictate sunt cuprinse între 30 şi 150 de lei, în funcţie de complexitate, formă şi mărime.

Cei mai mulţi clienţi sunt adulţii, în proporţie de 70-80%, dar vin şi copii, localul oferind şi posibilitatea organizării unor petreceri pentru zilele de naştere ale celor mici, dar şi team-building-uri pentru companii.

Iniţiatorii proiectului au precizat că s-au reîntors în România după o perioadă de maturizare personală – profesională, simţind nevoia de a împărtăşi din experienţa acumulată în Canada.