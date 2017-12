Life & Style

Care au fost cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2017

de mediafax, 07 decembrie 2017, 18:21

Cele mai populare căutări pe Google, în România, în 2017 au fost „rezultate bac”, „rezultate evaluarea naţională”, „Emag Black Friday”, „Stela Popescu” şi „iPhone 8”, românii mai fiind interesaţi de modul în care arată ambrozia sau de dieta minune, potrivit datelor publicate joi de Google.

Cele mai populare căutări ale românilor pe Google au fost: „rezultate bac", „rezultate evaluare naţională", „Stats Royale", „emag Black Friday", „picnic cuvânt", „Stela Popescu", „calendar ortodox", „Ileana Ciuculete", „iPhone 8" şi „Denisa Manelista".

În materie de evenimentele anului, cele mai căutate au fost bacalaureatul, evaluarea naţională, Black Friday, admiterea la liceu, turneele de tenis Wimbledon şi Roland Garros, concursul de titularizare, Eurovision, meciul de fotbal România - Danemarca şi uraganul Irma.

Cele mai căutate filme au fost „Fifty shades darker", „Fast and furious 8", „Dunkirk", „Descendenţii 2", „Collateral beauty", „Thor: ragnarok", „John Wick 2", „Beauty and the beast", „Baywatch" şi „La la land".

Cele mai populare reţete au fost următoarele: „socată reţeta bunicii", „tiramisu reţetă originală", „clătite pufoase reţetă", „dulceaţă de căpsuni reţetă", „castraveţi bulgăreşti reţetă", „salam de biscuiţi reţetă", „ciorbă de miel reţetă", „reţetă de preparare a papanaşilor", „humus reţetă" şi „spaghete carbonara reţetă".

Românii au mai fost interesaţi de „cum se face slime", „cum se face sucul de roşii", „cum se calculează media de admitere la liceu", „cum pun floarea pe Facebook", „cum se calculează pensia", „cum se copilesc roşiile", „cum se prepară vişinata", „cum arată ambrozia", „cum se fierbe porumbul" şi „cum se face coliva".

În ceea ce priveşte dietele, cele mai populare au fost dieta indiană, dieta cu cartofi, dieta Rina, dieta minune, dieta mediteraneană, dieta ketogenică, dieta Oshawa, dieta disociată 7 zile, dieta Ana Lesko şi dieta cu cartofi şi iaurt.

Căutările anului 2017 sunt realizate pe mai multe categorii, căutând să surprindă trenduri de căutare din România. Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii şi instrumente care oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global şi regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp şi termeni utilizaţi. De asemenea, Google utilizează instrumente interne care permit realizarea de analize complexe suplimentare. Mai mult, Google a eliminat spam-ul, căutările de navigare şi cele care se repetă. Listele au fost întocmite pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, dar şi pe domeniul local (google.ro) şi căutările mobile.