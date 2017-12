Life & Style

Ce îî poate lipsi unui om foarte bogat?! Dorinţa unui miliardar pentru 2018

de Ziua de Cluj, 25 decembrie 2017, 13:00

Marea dorință a miliardarului Bill Gates pentru anul viitor.

Miliardarul american Bill Gates, cel mai bogat om din lume, își încheie anul 2017 cu o dorință neîmplinită încă: mai mult timp pentru a citi.

Fondatorul Microsoft, care este cotat de revista Forbes cu o avere de 86 de miliarde de dolari, a postat pe blogul său o listă de mesaje transmise de utilizatori ai rețelei de socializare Twitter în anul 2017, pe care el le-a distribuit la rândul său în acest an, considerând că acestea l-au inspirat.

La finalul listei, el dă exemplul unui copil de 6 ani, Zackary Howells, care a câștigat un concurs neobișnuit, de citire extremă. Puștiul apare pe Twitter citind o carte în timp ce se află sub apă, într-un bazin de înot.

Tweetul l-a inspirat și pe Bill Gates, un cititor avid.

„În fiecare an, mi-aș fi dorit să am mai mult timp să citesc - una dintre distracțiile mele preferate. De aceea am fost încântat să aflu de un sport nou, care prinde bine în școli, pentru a încuraja elevii să citească. Se numește "citire extremă" și îi provoacă pe elevi să citească indiferent unde se află sau ce altceva fac: sărituri la trambulină, parașutism, fotbal, călărie sau chiar scufundări", a scris Bill Gates pe blogul său.

El a postat și fotografia sa cu care a participat la concursul de citire extremă, în care apare pupând pe bot o focă, în timp ce el ține o carte pe genunchi. „A trebuit să-mi pun cartea deoparte pentru o clipă, când foca a insistat să ne giugiulim" - a explicat miliardarul.

El și-a încheiat postarea cu urări de sărbătoare: „Vă doresc un an nou fericit plin de cărți mari și multe locuri aventuroase pentru a le citi!".