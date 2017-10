Life & Style

Ceață și vizibilitate redusă în opt județe din zona Transilvaniei

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 09:11

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață și vizibilitate redusă în trafic, valabile în opt județe din zona Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în mai multe localități din județele Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud se va semnala ceață, fenomen ce determină scăderea vizibilității, local, sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, până la 10:00, se vor afla sub Cod Galben de ceață localități din județele Alba, Mureș, Brașov, Covasna și Harghita. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.