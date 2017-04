Life & Style

Cel mai bun cozonac de Paşte. Secretul care-l face pufos şi gustos

de Ziua de Cluj, 13 aprilie 2017, 13:41

Cele mai bune gospodine ştiu cum să facă un cozonac de casă pufos şi gustos care nu se întăreşte a doua zi, exact aşa cum îl făceau bunicile.

Aşa cum ştim cu toţii, cel mai bun cozonac e cel făcut în casă. Nimic nu poate egala gustul cozonacului făcut din aluatul frământat de mâinile bunicii.

Chiar dacă pare greu de preparat, cu o reţetă potrivită, cu ingrediente de calitate şi cu puţin ajutor, orice gospodină poate să-şi facă cozonacii acasă.

Iată paşii care trebuie urmaţi pentru a obţine un cozonac cu care vă veţi putea mândri:

Incepem cu aluatul de cozonac:

1. Chiar daca faina este de calitate si ti se pare ca este foarte fina, aceasta trebuie totusi cernuta de 3 ori, pentru a se aerisi. Nu trece peste acest pas pentru ca este important. Lasa faina cernuta intr-un castron si treci la punctul 2.

2. Incalzeste intr-un vas, laptele amestecat cu zaharul tos si cel vanilat, pana ce acestea se dizolva, dar ai grija sa fie caldut, nu fierbinte!

3. Dizolva drojdia proaspata in cateva linguri din acest lapte, apoi pune-o peste faina pe care ai cernut-o mai devreme, ca intr-un cuib, si presara putina faina deasupra ei, fara sa amesteci. Lasa castronul undeva la cald, pana ce apar crapaturi in locul unde ai presarat faina deasupra drojdiei.

4. Amesteca intr-un castron mai mic, galbenusurile cu sarea si coaja rasa de la o lamaie si adauga-le in castronul cu faina si drojdie apoi adauga si laptele care ti-a mai ramas.

5. Amesteca intreaga compozitie folosind o lingura de lemn.

6. Urmeaza framantatul aluatului, un proces foarte important, care trebuie sa dureze minim 30 de minute. Prepara un amestec de unt moale(topit) si ulei si unge-ti bine mainile, pentru ca aluatul sa nu se lipeasca de maini. Chiar daca se va lipi, evita sa-ti pudrezi mainile cu faina pentru ca aceasta se poate incorpora in aluatul pe care il framanti, formand cocoloase. Aluatul trebuie framantat in continuu, in toate modurile si directiile, rasucit, batut cu palmele, trantit in castron, fara pauze. Unge-ti mainile frecvent cu amestecul de unt si ulei, in timpul framantarii cozonacilor, pentru ca aluatul sa absoarba intreaga cantitate din acest amestec, dar fara adaugarea lui directa in aluat.

7. Dupa ce ai framantat bine aluatul, lasa-l sa creasca timp de 90 minute, undeva la loc cald.

Prepararea umpluturii:

8. Mixeaza albusurile cu zaharul pana devin spuma apoi adauga nucile tocate marunt, cacaoa, esenta de rom si coaja rasa de lamaie, amestecand toata compozitia cu o lingura.

Continuam cu aluatul:

9. Imparte aluatul in patru parti egale, formand patru bile de aluat.

10. Unge masa sau blatul cu ulei si intinde fiecare bila de aluat pana obtii 4 foi de cca. 1.5 cm grosime apoi, peste fiecare dintre aceste foi, intinde umplutura cu nuci si cacao.

11. Ruleaza fiecare foaie si impleteste cate doua rulouri, obtinand astfel 2 cozonaci impletiti.

12. Tapeteaza tavile cu hartie de copt unsa cu unt, aseaza cozonacii in ele si lasa-i undeva la cald pana ce acestia aproape isi dubleaza volumul(aproximativ 60 min).

13. Inainte de a baga cozonacii la cuptor, unge-i cu galbenus de ou amestecat cu putin lapte si presara apoi putin zahar peste ei.

14. Ii coci in cuptorul incins in prealabil la 180 de grade, timp de cca. 45 minute. Poti sa incerci cozonacii cu o scobitoare. Nu deschide usa la cuptor primele 30 de minute.

15. Optional: dupa o jumatate de ora, poti sa-i acoperi cu o folie alimentara de aluminiu, ca sa nu se rumeneasca prea tare.

16. Dupa ce s-au copt si i-ai scos de la cuptor, scoate-i din tavi cu tot cu hartie, acopera-i cu un prosop de bucatarie si lasa-i 20 minute, dupa care ii poti servi.