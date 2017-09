Life & Style

Cel mai mare regret al Mariei Băsescu. Ce ar fi vrut să facă în tinereţe

de Ziua de Cluj, 15 septembrie 2017, 09:18

Maria Băsescu şi-a dedicat întreaga viaţă creşterii copiilor, dar şi soţului ei şi a stat pe cât se putea de departe de ochii presei.

Într-un interviu acordat în urmă cu câtva timp, Maria Băsescu dezvăluia cum a fost căsnicia cu un om care era mai tot timpul plecat, dar şi ce regretă cel mai mult în viaţă.

„(...) totdeauna mi-a plăcut societatea, oamenii. Să fie mulţi oameni în jurul meu. Mai târziu am ajuns închisă între patru pereţi. Am stat foarte mult singură. E adevărat, la început am încercat să dau fetiţa la creşă, dar nu se adapta. Era mereu bolnavă şi nu mânca. Aşa că am rămas acasă. Singură. Soţul meu pleca mereu pe mare", a declarat Maria Băsescu, potrivit ONE.

Întrebată care sunt regretele ei, soţia lui Traian Băsescu a spus că regretă vremurile când mergea la serviciu, că îi lipseşte agitaţia de pe atunci, şi regret de asemenea faptul că nu a mai avut şi al treilea copil.