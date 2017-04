Life & Style

Cele mai bune şi secrete baruri din lume. Un local din Cluj figurează în TOP

de Ziua de Cluj, 29 aprilie 2017, 16:09

Site-ul BoredPanda.com a creat un top al celor mai bune şi secrete baruri din lume şi a aşezat Clujul pe harta turiştilor.

Publicitate

Pe primul loc se află PDT (Please Don't Tell), un local din New York: Acest bar ascuns este situat în interiorul Crif Dogs, un restaurant specializat în hot dog. În top figurează însă şi SAX with friends din Cluj Napoca: „Situat în Centrul Istoric al Clujului, SAX with friends le solicită clienţilor să furnizeze o parolă pentru a intra, însă efortul merită cu adevărat. Vinuri fine, delicatese speciale, fie locale, fie din întreaga lume, opere de artă - de la picturi şi sculpturi, până la instalaţii expuse permanent său temporar -, jazz, blues, funk şi oameni foarte prietenoşi - acest bar ascuns este locul perfect pentru a fi răsfăţat", scriu cei de la BoredPanda.com.

VEZI clasamentul integral AICI.