Cine este Alina Maria Binder, logodnica prinţului Nicolae FOTO

de mediafax, 21 august 2017, 22:30

Nepotul Regelui Mihai I al României, Nicolae Medforth-Mills, şi-a anunţat astăzi logodna cu aleasa inimii lui, românca Alina Maria Binder.

Alina-Maria Binder (29 de ani) şi Nicolae Medforth-Mills (32 de ani) se vor căsători în vara anului viitor, după ce nepotul Regelui Mihai a făcut cererea în căsătorie în urmă cu o lună, în timpul vacanţei petrecute împreună în Cornwall, iar fostul suveran i-a dat binecuvântarea.

Potrivit contului său de Facebook, tânăra este pasionată de aviaţie, urmează un curs pentru a putea obţine un atestat de copilot şi a lucrat la o companie de transport Miiles.

Alina-Maria Binder a făcut Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Bucureşti şi a terminat Colegiul Naţional I.L. Caragiale. Ulterior, a studiat la Academia de Studii Economice (ASE) şi a absolvit un master în Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană la SNSPA.

Nicolae Medforth-Mills şi-a pierdut statutul de principe şi titulatura de Alteţă Regală în luna august a anului 2015, în urma unei decizii a Regelui Mihai I. Fostul suveran acuza un comportament nedemn de un reprezentant al Casei Regale, după ce în presă s-au făcut speculaţii referitoare la o relaţie amoroasă pe care principele a avut-o cu o colaboratoare de-ale sale din România, relaţie din care a rezultat un copil. Totodată, Regele Mihai a decis să-l excludă din linia de succesiune la Coroana României.

„Alina este o persoană foarte specială pentru mine şi îmi doresc ca împreună să păşim într-un nou şi asumat capitol al vieţii noastre. De asemenea, suntem încrezători că valorile morale pe care le-am moştenit de la familiile noastre vor constitui piatra de temelie a unui viitor fericit împreună. Am cerut acordul părinţilor domnişoarei Binder, aceştia dându-ne încuvinţarea şi bucurându-se alături de noi. De asemenea, am împărtăşit fericita veste bunicului meu, Majestatea Sa Regele Mihai şi familiei. Suntem încântaţi că am primit binecuvântările şi mesajele Lor de felicitare", a declarat Nicoale Medforth-Mills, conform agenţiei Mediafax.

Conform fostului principe, nunta lor va avea loc în vara anului viitor. Alina Maria Binder are 29 de ani şi a lucrat pentru Asociaţia pilioţilor şi proprietarilor de aeronave din România (AOPA). În urmă cu şase ani a avut o relaţie amoroasă cu fiul lui Vasile Blaga, Sebastian.