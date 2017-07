Life & Style

Cinefilii împătimiți nu mai au răbdare. Predicțiile pentru Oscar 2018, în luna iulie

de Ziua de Cluj, 15 iulie 2017, 12:38

Cinefilii încep să întocmească liste cu favoriții celei de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar din 2018. Rămâne de văzut în ce măsură, cei aflaţi acum în top, îşi vor păstra poziţiile până la data evenimentului.

Publicitate

Deși pare cam devreme, în Cetatea filmului de la Hollywood încep să se întocmească liste cu cei care au șanse să plece cu un premiu de la Gala Oscar din 2018. Iată cum arată lista cu cele mai bune filme, regizori şi actori, în luna iulie, potrivit jurnaliştilor de la hollywoodnews.com:

CEL MAI BUN FILM

1. The Papers

2. Downsizing

3. Darkest Hour

4. Phantom Thread

5. Molly's Game

6. Wonder Wheel

7. The Greatest Showman

8. Last Flag Flying

9. Dunkirk

10. The Disaster Artist

Urmează: 11. Suburbicon 12. Battle of the Sexes 13. Call Me By Your Name 14. Wonderstruck 15. Mother! 16. The Beguiled 17. Detroit 18. The Big Sick 19. Mudbound 20. Stronger 21. The Glass Castle 23. Wind River 23. Thank You For Your Service 24. Blade Runner 2049 25. The Hero 26. Star Wars: The Last Jedi 27. The Current War 28. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 29. The Florida Project 30. War for the Planet of the Apes

CEL MAI BUN REGIZOR

1. Alexander Payne - Downsizing

2. Steven Spielberg - The Papers

3. Joe Wright - Darkest Hour

4. Paul Thomas Anderson - Phantom Thread

5. Christopher Nolan - Dunkirk

În continuarea listei: 6. Woody Allen - Wonder Wheel 7. George Clooney - Suburbicon 8. Darren Aronofsky - Mother! 9. Kathryn Bigelow - Detroit 10. Sofia Coppola - The Beguiled 11. Aaron Sorkin - Molly's Game 12. Richard Linklater - Last Flag Flying 13. Todd Haynes - Wonderstruck 14. Luca Guadagnino - Call Me By Your Name 15. Michael Gracey - The Greatest Showman

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL

1. Gary Oldman - Darkest Hour

2. Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

3. Jake Gyllenhaal - Stronger

4. Tom Hanks - The Papers

5. Sam Elliott - The Hero

În continuarea listei: 6. Matt Damon - Downsizing 7. Hugh Jackman - The Greatest Showman (or Logan) 8. Liam Neeson - The Silent Man 9. Chadwick Boseman - Marshall 10. Joaquin Phoenix - You Were Never Really Here 11. Armie Hammer - Call Me By Your Name 12. Benedict Cumberbatch - The Current War 13. Domhnall Gleeson - Goodbye Christopher Robin 14. Jeremy Renner - Wind River 15. Miles Teller - Thank You For Your Service

CEA MAI BUNA ACTRIŢĂ ÎN ROL PRINCIPAL

1. Jessica Chastain - Molly's Game

2. Jennifer Lawrence - Mother!

3. Meryl Streep - The Papers

4. Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

5. Emma Stone - Battle of the Sexes

În continuarea listei: 6. Judi Dench - Victoria and Abdul 7. Carey Mulligan - Mudbound 8. Rooney Mara - Mary Madelene 9. Kate Winslet - Wonder Wheel 10. Brie Larson - The Glass Castle 11. Kristen Wiig - Downsizing 12. Sally Hawkins - Maudie 13. Diane Kruger - In the Fade 14. Cynthia Nixon - A Quiet Passion 15. Gal Gadot - Wonder Woman