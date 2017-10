Life & Style

Clujenii, îndemnaţi să citească în mod inedit: 3.000 de cărţi, lăsate la întâmplare prin oraş

de mediafax, 01 octombrie 2017, 14:49

Pe bănci, pe maşini, pe trotuare, pe borduri, clujenii au găsit, duminică, 3.000 de pachete cu cărţi, lăsate la întâmplare. Organizatorii Festivalului Internaţional de Carte Transilvania (FICT) îndeamnă locuitorii să le citească acasă, în cadrul unei acţiuni de creştere a apetitul pentru lectură.

Directorul FICT, Vasile George Dâncu, a spus, duminică, că pachetul conţine un singur volum, de belestristică sau ştiinţe umaniste, fiind selectate mai ales cărţi ale unor autori clujeni.

"Am lăsat la întâmplare prin tot Clujul, pe bănci, pe maşini, pe trotuare, pe borduri pe unde am apucat, 3.000 de pachete cu cărţi, pe care locuitorii oraşului pe pot lua acasă şi să le citească. Acţiunea - Cărţi în dar pentru clujeni - a avut ca scop deschiderea apetitului pentru lectură, am dorit prin acest gest să dăm viaţă oraşului, dăruind o carte împachetată şi mesajul De carte nu scapi. Sunt volume de belestristică, ştiinţe umaniste, am căutat mai ales scriitori clujeni. Am dorit şi să semnalăm că un popor care nu citeşte nu are viziune să construiască ceva în istorie", a declarat Dâncu.

Potrivit acestuia, acţiunea a fost premergătoare Marşului Lecturii, care va avea porni marţi, 3 octombrie, din faţa Universităţii "Babeş-Bolyai" până în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca unde va avea loc deschiderea celei de-a cincea ediţii a Festivalului Internaţional de Carte Transilvania.

"Sunt invitaţi cât mai mulţi clujeni cu o carte în mână, ca semn distinctiv al faptului că vor să ia parte la Marşul Lecturii", a mai spus directorul FICT.

În cadrul festivalului vor participa, printre alţii, scriitorul Adonis (Ali`Ahmad Sa`id - n.a.), considerat cel mai mare poet al lumii arabe contemporane, filosoful şi eseistul român Mihai Şora, poeta americană Alice Notley, laureată a ppremiului Pulitzer, Sandrone Dazieri, autor italian de romane poliţiste, cehul Petr Borkovec, manager cultural, Maria Berenyi, istoric din Ungaria, Grigore Arbore, istoric român de artă, scriitorul Radu Ţuculescu, criticul literar Irina Petraş şi actriţa Oana Pellea.

La ediţia 2017 a FICT vor participa 64 de expozanţi, bugetul festivalului depăşind 250.000 de lei.

Festivalul Internaţional de Carte Transilvania se desfăşoară la Cluj-Napoca în perioada 3 - 7 octombrie.