Clujul interbelic şi cel comunist. În mii de negative FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 13 martie 2017, 11:03

Dacă vrei să surprinzi viaţa Clujului din ultimii 80 de ani, o găseşti la etajul librăriei Universităţii, în redacţia revistei Tribuna. Fotograful Ştefan Socaciu este depozitarul istoriei interbelice a Clujului, dar şi a perioadei comuniste. Colecţia sa numără mii de negative, nu doar pe film, ci şi pe sticlă, realizate de cei mai buni fotografi ai vremii.

Ştefan Socaciu are 35 de ani, este fotoreporter de 15 ani, şi a absolvit Universitatea de Arte şi Design, la secţia foto-video. Până aici, nimic deosebit. Dar acasă, "ţinute bine" după cum zice el însuşi, stau mii de negative ale Clujului interbelic, imortalizate de celebrul fotograf al vremii Szabo Denes, şi ale Clujului comunist, imortalizate de celebrul fotograf al vremii Szabo Tamas. Szabo cel interbelic a fotografiat pe sticlă, şi fiecare dintre negative e împachetat cu grijă în hârtie de ziar, apoi depozitat în condiţii de temperatură şi umiditate constante şi controlate. Când operează cu ele, Socaciu e foarte grijuliu şi lucrează doar cu mănuşi, atât la propriu cât şi la figurat.

"Sunt colecţionar de negative, în special cu Clujul vechi", explică el. "În cadrul acestei colecţii am mai multe arhive, cea a lui Szabo Denes, fotograful interbelic, are 5.000 de negative, am o parte din arhiva lui Szabo Tamas - alte mii de negative", spune el. "Pe aceste negative se pot face diverse studii, de la antropologie până la istorie, orice. Îţi arată evoluţia unui oraş din punct de vedere urbanistic, arhitectural, al vieţii politice şi sociale".

Colecţia sa numără foarte multe evenimente politice şi culturale. "Am aici tot ce s-a întâmplat în Cluj în anii '30 ca evenimente politice, şi după aceea din 55-60 până prin 1985 am vizitele lui Ceauşescu, apoi evoluţia urbanistică -cum s-au dezvoltat cartierele comuniste". Întrebat dacă există o altă colecţie care să acopere o perioadă atât de mare din istoria oraşului, Socaciu se codeşte să răspundă, apoi precizează: „nu ştiu să fie alta". Într-adevăr, numai colecţia lui Szabo Denes numără 5.000 de negative, şi a fost cumpărată de la un colecţionar cu ajutorul unui credit din bancă, pentru care încă mai plăteşte.

Cât priveşte colecţia lui Szabo Tamas, cele câteva mii de negative ale Clujului comunist trimise spre păstrare la Socaciu sunt doar o parte a colecţiei prolificului fotograf, care la 80 de ani încă e în putere şi fotografiază nu pe film, cum aţi crede, ci cu un aparat digital.

