Clujul, Salina Turda şi Munţii Apuseni, recomandate de un site internaţional de turism

de Ziua de Cluj, 09 februarie 2018, 10:12

Revista londoneză Culture Trip a publicat recent un articol intitulat "11 locuri pe care să le vizitezi în Transilvania care nu sunt Castelul lui Dracula", iar pe listă figurează oraşul Cluj-Napoca, Salina Turda şi Munţii Apuseni.

Cluj-Napoca, oraşul tinerilor

Capitală Europeană a Tinerilor în 2015, Cluj-Napoca este un oraş viu ce îmbină ospitalitatea est europeană cu modernismul vest european. Plin de minţi creative, Cluj-Napoca este astăzi un centru de artă, cu proiecte remarcabile precum Fabrica de Pensule, dar şi un oraş al muzicii şi filmului, precum TIFF, Jazz in the Park sau Untold, câştigător al premiului Best Major European Festival.

Salina Turda, un loc subteran plin de minuni ale naturii

O fostă mină de sare în Transilvania, Salina Turda este astăzi cel mai cool loc subteran de pe pământ. Vizitatorii pot coborî până la 120 de metri adâncime, unde se pot da într-o roată panoramică, pot juca fotbal sau baschet sau pot face o plimbare cu barca pe lac.

Munţii Apuseni, un loc al tradiţional

Un paradis al iubitorilor de drumeţii presărat ici colo cu sate tradiţionale, peşteri spectaculoase şi păduri virgine, Munţii Apuseni sunt pe gustul celor ce doresc să petreacă timpul în natură, să facă căţărări, paragliding sau să călărească. În Munţii Apuseni, viaţa are alt ritm, un ritm în concordanţă cu natura şi anotimpurile.

Pe lista sunt incluse şi oraşele Sibiu şi Braşov, cât şi satul Viscri, biserica din Biertan, Sarmisegetusa, cetatea din Alba Iulia, Castelul Corvinilor şi Castelul de Lut Valea Zânelor.