Concluzia medicilor despre moartea lui George Michael

de Ziua de Cluj, 07 martie 2017, 16:21

Muzicianul britanic a decedat pe 23 decembrie 2016, la vârsta de 53 de ani, în locuinţa sa din Londra. Pentru că autopsia inițială a fost neconcludentă, funeraliile au fost amânate și au fost efectuate noi teste.

"Aşa cum a fost confirmat, cauza decesului este una naturală, provocată de cardiomiopatia dilatativă cu miocardită și steatoza hepatică, prin urmare, nu mai este necesară continuarea investigaţiilor", a precizat într-un comunicat Darren Salter, medicul legist din Oxfordshire.

"Nu vor fi furnizate alte actualizări, iar familia cere presei și publicului să-i respecte intimitatea", a mai spus Slater. Corpul starului poate fi acum predat familiei în vederea funeraliilor.

George Michael, pe numele real Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a născut pe 25 iunie 1963, în cartierul East Finchley, din nordul Londrei. A devenit celebru ca membru al duetului ''Wham!'' în anii '80 - împreună cu prietenul său din copilărie Andrew Ridgeley, cunoscut pentru hituri ca "Wake Me Up Before You Go-Go", "Club Tropicana" și "Last Christmas".