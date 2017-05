Life & Style

Cum arată Dacia care funcţiona pe metanol

de Ziua de Cluj, 07 mai 2017, 13:21

Dacia 1310 M este primul automobil autohton gândit să funcţioneze cu metanol.

Masina a fost realizata la Pitesti de catre un colectiv de ingineri priceputi specializati pe proiecte speciale si era dotata cu motor de 1289 cmc, cel de pe Dacia 1300 si 1310 normala, care producea tot 56 CP, ca masina de serie.

Motorul functiona cu benzina si metanol, stocate in rezervoare separate, "intalnirea" avand loc in camera de amestec a carburatorului, conform 4tuning.ro. Metanolul este un alcool care se sintetizează prin substituirea în molecula de metan a unui atom de hidrogen cu o grupare - OH (hidroxilică).

In plus fata de o masina normala, Dacia 1310 M are un rezervor suplimentar dotat cu pompa electrica pentru admisia si refularea acestuia si a unei modificari a carburatorului: o camera de nivel constant, suplimentara, ce alimenteaza camera de amestec.