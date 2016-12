Life & Style

Decorațiuni de Crăciun, tăiate din lemn cu laserul

de mediafax, 24 decembrie 2016, 14:13

Ineditele decorațiuni din lemn de fag sunt realizate pe calculator de un tânăr clujean, specializat în design industrial, și tăiate cu laserul.

Autorul acestor decorațiuni are un atelier în Cluj și a declarat corespondentului MEDIAFAX că a absolvit în 2011 Facultatea de Construcţii de Maşini a UTCN, specializarea design industrial, fiind pasionat de partea de design de produs.

"Am decis să îmi deschid eu atelier, iar modelele sunt create de mine, pe calculator. Avem diverse decoraţiuni şi ornamente din lemn de fag, peste 100 de modele, cum sunt globuri, săniuţe, reni, steluţe, fulgi de nea, Moşi Crăciuni. Putem face şi decoraţiuni personalizate, am executat balerine şi ponei pentru o fetiţă, de exemplu. Am obţinut fonduri prin programul Start de la stat pentru dotarea atelierului şi am investit până acum peste 40.000 de euro. Pentru realizarea decoraţiunilor folosesc tehnică de ultimă generaţie în domeniu, lemnul fiind tăiat cu laserul, însă este nevoie de muncă şi după realizarea globurilor, pentru şlefuirea şi vopsirea lor. Sunt primele sărbători de iarnă în care am început să îmi vând produsele", a povestit tânărul.

Până în prezent, tânărul antreprenor a realizat circa 5.000 de decoraţiuni şi ornamente pe care le vinde cu preţuri care pornesc de la 6 lei, un glob de lemn simplu, 7 lei unul vopsit, dar preţurile pot ajunge până la 10 - 13 lei dacă decoraţiunile sunt personalizate. Acesta a precizat că a ales lemnul de fag pentru că este de esenţă mai tare şi se pretează cel mai mine la tăierea cu laserul.