Life & Style

Din România în toată Europa şi din Islanda până Ţara de Foc. Un clujean "vânează" animale rare

de Ziua de Cluj, 07 martie 2017, 12:30

Expediţiile lui Septimiu Bizo au un singur scop: fotografierea animalelor sălbatice.

Stomatologul clujean Septimiu Bizo are un hobby pe cât de rar, pe atât de spectaculos: fotografierea animalelor sălbatice în habitatul lor natural. Urşii, cerbii, căprioarele, pinguinii, vulpile, struţii, focile, păsările rare şi multe alte necuvântătoare au fost imortalizate în diverse ipostaze, fără a se interveni în "tabieturile" lor.

"În general favorite îmi sunt fotografiile de natură şi wild life. Fotografiez şi în România şi în alte ţări. Prefer faună montană, dar nu mă dau în lături şi la alte animale. În Europa am văzut cam tot, mai puţin ţările scandinave. Am fost de trei ori în Islanda, de două ori în «Tierra del Fuego» şi Patagonia, în Peru şi în Amazonia. Sunt zone cu mare abundenţă de animale", explică Bizo.

O dată pe an, medicul îşi programează o expediţie mai amplă, de o lună, dar şi câteva mai scurte, prin Europa. Evident, aproape în fiecare week-end face fotografii prin împrejurimi. "Ceea ce fac nu este foarte periculos. Bineînţeles că trebuie să îmi iau măsuri de precauţie. Nu trebuie să stresez animalele, ele trebuie să fie relaxate, în mediul lor. Oricum, ele te observă imediat, depinde de cât îţi lasă distanţă de apropiere. Apoi urmează o studiere reciprocă. Când se simt în pericol, dispar. În multe zone trebuie să mergi însoţit de oamenii locului, în general de paznici de vânătoare sau vânători. Periculos este să nu te suprapui cu partide de vânătoare, în care poţi fi «victimă colaterală»", mărturiseşte unul din mulţii fotografi care nu au o fotografie preferată.

În ciuda aparenţelor, Bizo crede că hobby-ul lui nu este foarte costisitor: "Ceea ce fac nu este foarte scump. Echipamentul, întradevăr, nu este chiar ieftin, dar în clipa în care mergi să fotografiezi în natură şi să pândeşti animale nu prea arăţi bine în hotel de 4-5 stele. De aceea prefer locuri mai prietenoase şi rustice. Banii mulţi în general se dau pe hoteluri. Chiar şi la mâncare se poate face economie dacă ştii unde să o cauţi, iar în zonele mai izolate te bucuri de ce găseşti. Ponderea mare, mai ales în turele mari, sunt biletele de avion".

Clujeanul de 43 de ani şi-a împlinit un vis. În 2009 el a obţinut primul loc la un concurs de fotografie al celebrei reviste "National Geographic", la secţiunea "Locuri", iar imaginea lui a fost publicată în revista cu chenare galbene. A câştigat şi mai multe competiţii naţionale, însă preferă să rămână modest: "Multe din imagini le postez pe site-uri de fotografie, să văd feed-back-ul lor. Să văd dacă lumea apreciază sau nu".

Cu ajutorul asociaţiei Artimage din Cluj, după fiecare expediţie mai amplă, Septimiu Bizo a organizat câte o expoziţie la Biblioteca "Octavian Goga". În 2009 a fost "Drumeţ prin Patagonia", în 2010 "Luminile Nordului" şi în 2011 "Secvenţe andine".

Deşi a străbătut lumea în lung şi-n lat, clujenul nu are "cea mai frumoasă amintire". "Am fost fascinat de o grămadă de locuri şi lucruri. O mare împlinire am simţit când am realizat că am ajuns prima oară la «capătul Pământului», în Ţara de Foc. Este unul dintre cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. Dacă am ajuns până acolo, înseamnă că pot ajunge oriunde în lumea asta. Atât de mult mi-a plăcut, încât anul asta în februarie m-am reîntors", a încheiat Bizo de depănat amintirile.

Septimiu Bizo a terminat facultatea în anul 1995 şi de atunci practică meseria de medic stomatolog. Momentan, are un cabinet privat în cartierul Gheorgheni.

"Boala cu pozele este foarte veche, încă din anii de şcoală a fost una din pasiunile mele. Cu greu am trecut de la film la fotografia digitală. Conştient fac poze din 1982, când aveam vreo 13 ani. Tatăl meu făcea poze şi le developa singur în baie, la bloc. Fotografia nu este un viciu, este un mod de relaxare după câte o săptămână întreagă de muncă. Clipele în care îţi «aştepţi prada» sunt între puţinele momente în care mintea îţi este limpede şi te poţi gândi şi la altceva decât la problemele cotidiene"

Septimiu Bizo, stomatolog

(Articol publicat îniţial în 2012, autor Gelu Radu)