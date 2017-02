Life & Style

Donald Trump actorul. Roluri jucate de actualul preşedinte al SUA

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2017, 14:22

De-a lungul timpului preşedintele american Donald Trump a interpretat câte un rol în mai multe producţii, de la cinematografie şi televiziune, până la reclame.

Publicitate

Se pare că Donald Trump, pe lângă afaceri şi politică, a avut şi preocupări ce ţin de domeniul show-bizz - ului. Probabil cu toţii am putea să ne amintim măcar de un film în care să fi remarcat apariţia magnatului american. De la "Home alone", până la "Sex and the city" sau reclame la pizza, Trump a încercat aproape toate genurile.

Iată un montaj cu momente în care apare Donald Trump, roluri în filme

... şi o reclamă la pizza