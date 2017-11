Life & Style

Dr. Quinn: Secrete de vedete – Sandra Bullock, care se pregătește de nuntă, face mișcare o oră și jumătate pe zi

de Ziua de Cluj, 11 noiembrie 2017, 10:10

Sandra Bullock face parte, fără doar și poate, din acea categorie de actrițe pe care le toată lumea le simpatizează.

Publicitate

O știm mai ales din numeroase filme de comedie sau de acțiune ("Speed", "Miss Congeniality", "The Heat", "The Proposal"), deși a abordat și roluri mai serioase (a primit și un Oscar pentru prestația ei din pelicula "The Blind Side").

Are o față luminoasă, un chip plăcut și un zâmbet cuceritor. Iar acum, la 53 de ani, arată, parcă, mai bine ca oricând. Totul pare să-i meargă Sandrei din plin: a adoptat doi copii minunați și se pregătește de căsătorie (a doua, după primul mariaj eșuat cu Jesse James).

Noul iubit al actriței

este unul dintre cei mai atrăgători bărbați pe care i-am văzut vreodată: Bryan Randall, un fost model, actualmente fotograf, în vârstă de 50 de ani.

Mai multe despre Sandra Bullock pe doctorquinn.ro