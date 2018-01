Life & Style

Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news"

de Ziua de Cluj, 20 ianuarie 2018, 13:32

Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg, citat de Reuters.

Zuckerberg a afirmat, intr-o postare pe pagina personala de Facebook, ca reteaua de social-media ar fi monitorizat utilizatorii pentru a determina care surse sunt de incredere si care nu, efort care spera sa opreasca asa-numitul "senzationalism" prezent in fake news, scrie Hotnews.