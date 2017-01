Life & Style

Globurile de Aur 2017. "La La Land" şi"Moonlight", cele mai bune filme. Lista completă a câştigătorilor

de mediafax, 09 ianuarie 2017, 10:00

Lungmetrajul "Moonlight", regizat de Barry Jenkins, a fost desemnat cel mai bun film-dramă, în timp ce musicalul "La La Land", în regia lui Damiel Chazelle, a fost numit cel mai bun film-comedie, la cea de-a 74-a gală a premiilor Globulrile de Aur, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles.

Ediţia din acest an a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), a fost prezentată de celebrul actor şi prezentator american Jimmy Fallon, care a fost ajutat de de cele trei fiice ale lui Sylvester Stallone, pe nume Sistine, Sophia şi Scarlet, desemnate anterior Miss Globurile de Aur 2017. Evenimentul s-a desfăşurat pe 8 ianuarie, la Hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los Angeles.

Printre starurile care au prezentat laureaţii şi au decernat trofeele au fost Sting, Ben Affleck, Casey Affleck, Drew Barrymore, Kristen Bell, Annette Bening, Pierce Brosnan, Naomi Campbell, Steve Carell, Jessica Chastain, Priyanka Chopra, Matt Damon, Viola Davis, Laura Dern, Leonardo DiCaprio, Gal Gadot, Hugh Grant, Jon Hamm, Goldie Hawn, Chris Hemsworth, Felicity Jones, Anna Kendrick, Nicole Kidman, Brie Larson, John Legend, Diego Luna, Sienna Miller, Mandy Moore, Jeffrey Dean Morgan, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Ryan Reynolds, Zoe Saldana, Amy Schumer, Sylvester Stallone, Sting, Emma Stone, Justin Theroux, Carrie Underwood, Vince Vaughn, Milo Ventimiglia, Sofia Vergara, Carl Weathers, Reese Witherspoon şi Kristen Wiig.

La ediţia din 2017, premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră a fost decernat actriţei Meryl Streep. Actriţa Viola Davis, care a câştigat trofeul duminică seară pentru "cea mai bună actriţă într-un rol secundar", după interpretarea din filmul "Fences", a rostit un "laudatio" emoţionant în care a evocat-o pe Meryl Streep de-a lungul impresionantei sale cariere. Actriţa Meryl Streep a fost ovaţionată de audienţa de celebrităţi care au participat la gala Premiilor Globurile de Aur în Los Angeles.

Musicalul "La La Land", în regia lui Damien Chazelle cu Ryan Gosling şi Emma Stone, s-a aflat în fruntea câştigătorilor în cadrul galei Premiilor Globurile de Aur 2017, după ce a obţinut şapte trofee, în toate categoriile în care fusese nominalizat, printre care pentru "cel mai bun film - comedie/ musical" "cel mai bun scenariu", "cea mai bună regie", "cel mai bun cântec", "cea mai bună coloană sonoră." Actorul Ryan Gosling a obţinut trofeul pentru "cel mai bun actor într-un rol principal" pentru interpretarea din "La La Land". Actriţa Emma Stone a fost recompensată cu prestigioasa distincţie pentru "cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical" pentru interpretarea din lungmetrajul ovaţionat de critici, ce reînvie genul de cinema "musical" consacrat la Hollywood în plină glorie a cinematografiei şi a entertainmentului. Lungmetrajul este un tribut adus epocii de aur a musicalurilor hollywoodiene, deşi povestea din film se petrece în contemporaneitate. Gosling interpretează rolul unui pianist de jazz care se îndrăgosteşte de o actriţă debutantă (Emma Stone). Cei doi întâmpină obstacole pe măsură ce-şi clădesc cariere de succes.

Globul de Aur pentru "cel mai bun film - dramă" i-a revenit lungmetrajului "Moonlight", în regia lui Barry Jenkins. "Moonlight" este povestea maturizării şi a suferinţelor unui bărbat de culoare sărac din Miami.

Cel mai bun actor într-un lungmetraj - dramă a fost desemnat Cassey Affleck. pentru rolul din "Manchester by the Sea", unde Cassey interpretează rolul unui bărbat pe nume Lee Chandler, care e obligat să revină acasă pentru a-l lua în grijă pe nepotul lui după ce Joe, fratele lui, moare. De-a lungul poveştii din "Manchester by the Sea", lui Lee îi revin în minte motivele care l-au făcut să plece din Manchester şi să se distanţeze de trecut.

Trofeul pentru "cea mai bună actriţă într-un lungmetraj - dramă" i-a fost acordat actriţei Isabelle Huppert pentru intepretarea din lungmetrajul "Elle", în regia lui Paul Verhoeven, care a câştigat şi trofeul Globul de Aur pentru "cel mai bun film străin", la cea de-a 74-a gală a premiilor Globul de Aur. În thriller-ul "Elle", Huppert interpretează rolul lui Michèle, o femeie de carieră ce pare indestructibilă. Şefă a unei companii de jocuri video, ea pare să se comporte la fel de distant şi de crud şi în viaţa sa personală, nu doar în cea profesională. Faptul că este atacată în propria casă îi schimbă viaţa pentru totdeauna. Când îl găseşte pe bărbatul care a asaltat-o, amândoi sunt atraşi într-un joc curios şi incitant - un joc cu reguli care poate degenera în orice moment.

Actorii britanici au fost aclamaţi la gala din acest an atunci când au păşit pe scena din Hotelul Beverly Hilton pentru a le fi înmânate trofee cu reprezentări ale Globului de Aur : Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hiddleston şi Claire Foy. Claire Foy a fost desemnată "cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune - dramă" pentru interpretarea din "The Crown", serialul produs de Netflix, care a obţinut, totodată, râvnitul trofeu pentru "cel mai bun serial de televiziune". Foy joacă rolul Reginei Elisabeta a II-a în "The Crown", iar în discursul de mulţumire de după înmânarea trofeului, actriţa a omagiat-o pe Regină, despre care a spus că se află în centrul vieţii lumii de pe mapamond de mai bine de 63 de ani şi că merită să-i acordăm deplină însemnătate acestei figuri istorice.

De asemenea, marele câştigător al ediţiei din acest an a Premiilor Globurile de Aur a fost miniseria "The Night Manager", interpretarea contemporană a romanului omonim de spionaj al scriitorului britanic John le Carré. Printre trofeele obţinute de "The Night Manager" se numără cele pentru "cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie", acordat actorului Tom Hiddleston şi "cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie", acordat actorului Hugh Laurie. În regia lui Suzanne Bier, câştigătoare a premiului Oscar pentru pelicula "Într-o lume mai bună/ In a Better World", serialul înglobează dragostea, pierdera şi răzbunarea într-o poveste încâlcită despre criminalitatea modernă. Serialul urmăreşte povestea unui fost soldat din armata britanică în timp ce navighează pe cotloanele obscure ale Whitehall şi Washington, unde o alianţă secretă operează între serviciul de informaţii şi traficul internaţional de arme. Pentru a se infiltra în cercul restrâns al traficantului de arme Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) trebuie mai întâi să devină el însuşi un infractor.

Billy Bob Thornton a fost desemnat "cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă" pentru interpretarea din "Goliath", unde joacă un avocat în dizgraţie, care prinde un caz care poate să îi readucă faima sau măcar răzbunare pe firma care l-a exclus. Billy Bob este cunoscut pentru diversitatea rolurilor pe care le interpretează, de la filme serioase ("Sling Blade") la comedii ("Bad Santa"), până la seriale de top ("Fargo").

Cel mai bun serial de televiziune din categoria musical sau comedie a fost desemnat "Atlanta", despre doi rapper tineri din Atlanta, care vor să îşi schimbe viaţa în bine, atât pentru ei, cât şi pentru familiile lor.

Serialul de televiziune "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", o adaptare pentru micile ecrane despre procesul de crimă al sportivului căzut în dizgraţie O.J. Simpson a obţinut două trofee, dintre care Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie. Dramatizarea de zece ore produsă de FX spune povestea dublei omucideri şi a senzaţionalul proces de achitare din 1995 al fostului jucător de fotbal.

Prezentăm mai jos lista completă a câştigătorilor premiilor Globurile de Aur din 2017:

CINEMA:

Cel mai bun film - dramă: „Moonlight"

Cel mai bun film - comedie/ musical: „La La Land"

Cea mai bună regie: Damien Chazelle („La La Land")

Cel mai bun rol principal masculin într-un film - dramă: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cel mai bun rol principal masculin într-un film - comedie/ musical: Ryan Gosling („La La Land")

Cel mai bun rol principal feminin într-un film - dramă: Isabelle Huppert ("Elle")

Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un lungmetraj: Viola Davis („Fences")

Cel mai bun scenariu: Damien Chazelle, "La La Land"

Cel mai bun film de animaţie: "Zootopia"

Cel mai bun film străin: "Elle"

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz, "La La Land"

Cel mai bun cântec: „City of Stars" ("La La Land")

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie: "Atlanta"

Cel mai bun serial de televiziune - dramă: "The Crown"

Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: "The People vs. OJ Simpson: American Crime Story"

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie/ musical: Tracee Ellis Ross („Black-ish")

Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune - dramă: Claire Foy ("The Crown")

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Sarah Paulson ("People v. O.J. Simpson")

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/ musical: Donald Glover ("Atlanta")

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă: Billy Bob Thornton ("Goliath")

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Tom Hiddleston ("The Night Manager")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Olivia Colman ("The Night Manager")

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Hugh Laurie ("The Night Manager")