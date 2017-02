Life & Style

HOROSCOP 1 martie 2017

de Ziua de Cluj, 28 februarie 2017, 18:59

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 1 martie 2017.

Berbec

Schimbarile care au loc in viata ta te iau prin surprindere. Lucrurile evolueaza mult prea repede si esti uimit de toate acestea. Parca nici nu faci parte din aceasta lume.

Taur

Vestile primite astazi iti dau incredere si esti optimist cu privire la noul proiect pe care l-ai inceput de putin timp. Nici nu sperai ca totul o sa mearga atat de bine.

Gemeni

O sa ai parte de o dimineata deosebita datorita partenerului de viata. Surpriza pe care ti-a pregatit-o te face sa uiti de toate grijile, cel putin pentru cateva ore.

Rac

Multa agitatie, multe drumuri si acte de semnat. Cam asa se va desfasura ziua ta. Abia pe seara o sa prinzi un moment de pauza de care o sa profiti pentru a sta cu familia.

Leu

Ai de terminat un proiect foarte important si de dimineata intri in panica. Din fericire, ai colegi buni si se vor mobiliza pentru a te ajuta sa termini totul la timp si bine.

Fecioara

Apelezi la un cunoscut pentru a te ajuta cu ceva si te bucuri cand vezi ca acesta este dornic sa te ajute. Persoana iubita ti-a pregatit o surpriza care iti va face ziua mai frumoasa.

Balanta

Sedinta la care urmeaza sa iei parte va fi una cu vesti bune pentru tine. Ai grija pe seara, cand te vei intalni cu un apropiat pentru ca este posibil sa primesti o veste proasta.

Scorpion

Ai foarte multa treaba inca de la primele ore ale zilei si nu vrei sa fii deranjat de nimeni. Cu toate acestea, va exista o persoana care nu intelege cat ai de munca si te intrerupe cu intrebari nesemnificative.

Sagetator

Ai tendinta de a privi totul in gluma in aceasta perioada. Esti pus pe nazbatii si farse. La inceput vei fi in centrul atentiei si caracterizat drept glumetul grupului, dar trebuie sa stii cand sa te opresti.

Capricorn

Te lovesti de refuzul unor institutii ale statului si vei avea de facut cateva drumuri si de stat ore pe la cozi. Pana la urma o sa intalnesti un om binevoitor si vei rezolva totul.

Varsator

Partenerul de viata trece de la o extrema la alta aparent fara motiv. Ba e tandru si dragastos, ba te respinge fara motiv. Gesturile sale neclare te fac sa fii confuz si sa nu mai intelegi ce se intampla.

Pesti

Ai cateva idei de afaceri pe care vrei sa le pui in practica, dar nu ai timp si bani. Poti incepe doar prin a pune la punct un plan pe care sa il gandesti pana la cel mai mic detaliu.