HOROSCOP 1 martie 2018

de Ziua de Cluj, 01 martie 2018, 08:00

HOROSCOP 1 martie 2018. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 1 martie 2018.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Berbec

Astepti un raspuns pentru ca apoi sa continui munca la un proiect. Nu ai rabdare si te apuci de treaba. Vezi sa nu incurci ceva, nu ai nevoie de probleme acum.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Taur

De dimineata te simti epuizat si abia o sa rezisti pana dupa program. Nu ai incotro: anuleaza iesirea de diseara si odihneste-te. Altfel, si maine va fi la fel.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Gemeni

Vrei sa te apuci de ceva ce ai tot amanat in ultima vreme, dar nu ai timp. Nu mai astepta, cu cat incepi mai repede, cu atat o sa iti ramana timp sa faci si ceea ce iti place.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Rac

Vestea pe care tocmai ai primit-o te-a lamurit si nu mai ai niciun dubiu in privinta unei probleme din domeniul profesional. Abia acum poti sa rasufli usurat si sa mergi mai departe.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Leu

Incasezi o suma mare de bani si te decizi sa faci o investitie pentru viitor. Daca esti atent, ai toate sansele ca afacerea sa fie una foarte buna. Consulta-te si cu partenerul de viata.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Fecioara

Astazi esti in criza de timp indiferent ce faci. Misca-te mai repede, altfel risti sa intri in ceva incurcaturi. Ai grija, ai promis unui apropiat ca il ajuti, asa ca nu uita ce ai de facut.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Balanta

O zi mai linistita la job. Te poti ocupa si de treburile personale pe care le-ai abandonat in ultima perioada din cauza programului incarcat. Vei reusi sa rezolvi chiar mai multe decat iti imaginai.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Scorpion

Incearca sa ajungi cat mai devreme la munca, azi, pentru ca doar asa vei putea sa termini totul la birou inainte de sfarsitul programului. Seara vrei doar sa faci un dus si sa dormi.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Sagetator

In ultima vreme te preocupa sanatatea si dietele si incepi sa intervi si in stilul de viata a celor din jur. Stii bine ca nu poti sa iei decizii in locul altora, in schimb te poti ocupa de tine!

HOROSCOP 1 martie 2018 - Capricorn

Astazi iei parte la un eveniment special si te grabesti sa termini ce ai de facut. Incearca sa-ti pastrezi calmul, altfel s-ar putea sa incurci unele lucruri si va dura ceva pana vei reusi sa repari totul.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Varsator

Ai parte de un succes pe plan profesional. Te incanta vestile care sosesc astazi si nu iti mai pasa de nimic altceva. Iti iei restul zilei liber si iesi sa sarbatoresti.

HOROSCOP 1 martie 2018 - Pesti

Totul ti se pare un mare haos. Nu intelegi ce se intampla, parca toti cei din jurul tau au luat-o razna. Ar putea fi din cauza frigului de afara? Macar tu incearca sa ramai cu picioarele pe pamant.