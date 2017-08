Life & Style

HOROSCOP 1 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 31 august 2017, 16:27

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 1 septembrie 2017.

Berbec

Ai o zi grea si esti cu nervii intinsi la maxim. Evita sa intri in discutii care par sa nu duca nicaieri si nu accepta sarcini in plus pe care stii ca nu le vei rezolva la timp. Seara ai planuit o iesire in oras, asa ca vei avea sansa sa te relaxezi.

Taur

Oboseala isi spune cuvantul si te bucuri la gandul ca vine weekend - ul. Pana atunci, insa, mai sunt cateva ore si va trebui sa incerci sa te concentrezi asupra a ceea ce ai de facut pana atunci la locul de munca.

Gemeni

Esti plin de energie si de entuziasm. Muncesti cu placere, fara sa simti oboseala, dar uneori iti propui obiective nerealiste fara sa te gandesti daca vei reusi sa faci totul. Ia lucrurile mai usor pentru ca risti sa ramai cu "bateriile descarcate" in week-end.

Rac

Astepti o veste de la o persoana cu care ai interactionat mult in ultimele saptamani. In functie de raspunsul pe care il vei primi va trebui sa iei niste decizii pe termen lung. Din cauza emotiilor nu poti nici sa dormi. Iesi la o plimbare, te va linisti.

Leu

Ai promis unei rude ca faci ceva si acum realizezi ca nu ai timp. Incearca sa rezolvi problema, altfel, o sa superi pe cineva apropiat care chiar nu merita. Incearca sa gasesti o fereastra in weekend pentru a te ocupa de asta.

Fecioara

Daca te-ai hotarat sa tii ceva secret fata de partenerul de viata, ai grija sa nu afle. Oricat de mic si nevinovat ti s-ar parea tie acest lucru, nu stii cum ar putea reactiona la asa ceva. Fii precaut. Pregateste-ti o explicatie, totusi.

Balanta

Dimineata va trece fara niciun eveniment deosebit, insa spre sfarsitul programului o sa ai parte de o discutie mai aprinsa cu un coleg. Totul se va rezolva datorita unei persoane care nu este implicata si vede lucrurile din alta perspectiva.

Scorpion

E vineri si simti ca nu mai ai energia necesara pentru a face tot ceea ce ai pe lista astazi. Daca ai nevoie de ajutor, cere sprijinul unui coleg. Fa o selectie si noteaza prioritatile. Altfel, o sa ramai peste program.

Sagetator

Incearca sa nu te mai lasi influentat de grijile materiale si incearca sa te concentrezi asupra celor dragi din jur. Cei din familie te vor aproape si vei ajunge sa regreti mai tarziu daca pierzi anumite momente.

Capricorn

Situatia nu este prea roz in relatia cu partenerul de viata. Nu te poate ierta ca nu ai luat in seama ceea ce te-a rugat in urma cu cateva zile. Profita de weekend si dovedeste-i ca-i esti alaturi.

Varsator

Ai muncit cam mult si nu te-ai odihnit cum trebuie in ultima saptamana si asta incepe sa se simta. Noroc cu weekend - ul, pentru ca e clar ca ai nevoie de o pauza. Nu ar strica sa fi atent si la ce mananci zilele astea.

Pesti

Astazi ai putea avea parte de o surpriza la locul de munca. Este vorba de ceva legat de domeniul profesional. Seful iti ofera o sansa la care nu te asteptai. Abia astepti sa te apuci de treaba.