HOROSCOP 10 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 09 aprilie 2017, 20:36

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 10 aprilie 2017.

Berbec

Iti doresti foarte mult sa ajungi la un eveniment. Multi dintre cunoscutii tai vor fi prezenti si vrei sa mergi si tu. Nici nu te gandesti sa ratezi asa ceva, chiar daca esti nevoit sa te duci fara partenerul de viata.

Taur

Este o perioada destul de libera la locul de munca si iti poti sa te concentrezi si asupra a ceva ce tine de viata personala. O surpriza pentru partenerul tau de viata este principala ta preocupare.

Gemeni

In prima partea zilei nu o sa aiba loc nimic notabil, insa pe seara se anunta o iesire cu prietenii. E vorba de altii, nu de cei cu care te-ai vazut in week-end. Cateva ore petrecute in compania lor te relaxeaza intotdeanuna.

Rac

Pana acum nu i-ai bagat deloc in seama pe unii care incercau sa stea de vorba cu tine, dar s-a intors roata. Ai nevoie de ei si nu ii mai gasesti. Iti dai seama ca ai gresit. Nu e totul pierdut, schimba-ti atitudinea si si-o vor schimba si ei.

Leu

Esti foarte afectat de ceva ce se intampla cu cineva de la locul de munca. Totusi, nu iti ignora sarcinile pentru a nu avea probleme cu superiorii. Daca vezi ca se complica lucrurile, spune-le ceea ce se intampla.

Fecioara

Esti tentat mereu sa incalci reguli, fie in viata personala, fie in cea profesionala. Faptul ca vrei sa duci totul la extrem, nu este tocmai bine pentru tine. Incearca sa fii cumpatat pentru ca o sa ai de pierdut daca o sa continui in acelasi fel.

Balanta

Iti faci prea multe griji in legatura cu ceva ce urmeaza sa se intample. Te stresezi fara sa fie nevoie. Incearca sa te relaxezi, chiar daca ti-e greu. Cel mai bine ar fi sa te concentrezi pe viata de familie si o sa te simti mai bine.

Scorpion

Zambetul si cuvintele de incurajare primite din partea cuiva important, iti ofera impulsul de care aveai nevoie pentru a te decide. Este vorba despre o idee la care te gandesti demult si, in sfarsit, o vei pune in practica.

Sagetator

Daca tu crezi ca ceea ce faci este bine pentru tine, continua, dar nu inainte de a fi sigur de asta, pentru ca, in caz de esec, tu vei fi singurul vinovat si vei raspunde de faptele tale.

Capricorn

Ziua incepe foarte bine si sunt semne ca se va finaliza in acelasi fel. Doar la munca s-ar putea sa ai un mic conflict cu un coleg, nimic deosebit, doar pareri opuse sustinute, de fiecare, cu incapatanare.

Varsator

Te intelegi foarte bine cu o persoana aflata la conducere acolo unde muncesti. Foloseste-te de acest lucru in mod pozitiv, nu incerca sa intinzi prea mult coarda. In dragoste apar mici probleme. Nu lasa gelozia sa va afecteze relatia.

Pesti

Vrei sa faci niste cumparaturi si te temi ca suma de care dispui nu este suficienta. Te gandesti sa te imprumuti, insa partenerul nu e de acord cu asta. Poate ca are dreptate. Daca nu e ceva urgent, mai asteapta.