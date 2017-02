Life & Style

HOROSCOP 10 februarie

de Ziua de Cluj, 09 februarie 2017, 14:21

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 10 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Vei avea o zi extrem de obositoare. Nu pleca de acasa fara sa iti bei cafeaua si sa iei micul dejun, nu stii cand vei mai avea timp pentru asta. Nu vor fi probleme de netrecut, insa va fi o agitatie continuua care nu te va lasa sa "respiri" niciun moment. Spre dupa-amiaza vei reusi sa termini totul cu bine.

Taur

Ai de dovedit ca esti potrivit pentru ceea ce trebuie sa faci. Va fi un examen si/sau un interviu, insa, pentru a reusi ai nevoie de sustinerea celor din jur. Dupa ce se treci cu bine de toate, nu uita sa le multumesti celor care s-au implicat, indiferent cine ar fi.

Gemeni

Inca nu esti gata sa ai o discutie cu partenerul, desi ai amanat asta cateva saptamani. Vrea sa stie in ce stadiu se afla, din punctul tau de vedere, relatia voastra. E clar ca se gandeste la viitor, pe tine, insa, asta te cam sperie. Te-ai intrebat vreodata serios, de ce?

Rac

Asteapta-te la mici critici astazi. Cineva e nervos si are tendinta sa se descarce pe ceilalti. Intamplator, azi tu vei fi cel "luat in colimator". Incearca sa te abtii de la a riposta pentru ca risti sa provoci un intreg scandal, mai bine paraseste incaperea. Situatia va reveni la normal in cateva minute.

Leu

Esti epuizat. Las-o mai usor cu munca, pentru ca altfel risti sa te imbolnavesti. Ai nevoie de o pauza mai lunga. Noroc ca incepe week-end-ul, altfel ai ajunge sa adormi cu capul pe birou.

Fecioara

Gandul iti zboara mereu la ceea ce urmeaza sa se intample peste cateva saptamani. Toata energia ta se concentreaza pe asta. Nu mai ai rabdare si asta se vede in orice intreprinzi. Cei din jur incearca sa iti distraga atentia, insa nu poti sa iti tii in frau emotiile.

Balanta

Azi ai un aer distrat. Nu reusesti sa te concentrezi la ceea ce se intampla la birou pentru ca ai de facut ceva solicitant in weekend si nu esti inca pregatit. Nu te mai pierde in amanunte, esti prea perfectionist. Incearca sa si improvizezi.

Scorpion

Trebuie sa obtii ceva si ai impresia ca nu prea ai sanse. Daca iei in calcul toate variantele vei vedea ca pana la urma gasesti o solutie buna. Nu te lasa descurajat.

Sagetator

Esti multumit ca ai reusit sa duci la bun sfarsit proiectul care ti-a fost atribuit. Sefii te vor felicita si ai sanse mari sa primesti o rasplata financiara. Ai grija cu cine discuti despre asta, ai putea sa atragi invidia unor colegi.

Capricorn

Intri in conflict cu cativa colegi in legatura cu un termen limita care trebuie respectat. Asteapta-te la cateva comentarii rautacioase si fii gata sa vii cu solutii. Spre seara o sa te distrezi de minune in preajma vechilor prieteni.

Varsator

Partenerul are deja planuri pentru week-end si se asteapta ca tu sa accepti imediat totul, insa un telefon de la o ruda apropiata te obliga sa rastorni intreg programul. Vei avea de recuperat ulterior.

Pesti

Isi anunta aparitia cateva rude ale partenerului de viata. Nu iti prea convine si vrei sa iti gasesti un motiv sa mergi la birou. Nu crezi ca toata lumea isi va da seama de manevra ta? Risti sa superi prea multa lume.