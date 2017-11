Life & Style

HOROSCOP 10 noiembrie 2017

de Ziua de Cluj, 09 noiembrie 2017, 16:12

HOROSCOP 10 noiembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 10 noiembrie 2017.

Publicitate

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Berbec

Te alarmeaza o veste primita de la un prieten plecat din tara si esti gata sa actionezi. Inainte sa iei totul in serios, asigura-te ca ceea ce spune este adevarat. Mai investigheaza situatia.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Taur

Dupa ultimele cheltuieli ai cam ramas fara bani. Daca nu vrei sa intri in datorii, evita sa ajungi in locuri in care sa ai parte de multe tentatii. Nu. Nu te gandi sa faci un imprumut!

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Gemeni

Ti se cere sa iei o decizie in privinta unei oferte de job. Nu vrei sa te grabesti, dar trebuie. Poate nu ar strica sa te consulti cu cineva din domeniu. Tine cont si de parerea partenerului de viata.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Rac

A fost o saptamana plina care te-a epuizat. Ai nevoie de odihna, asa ca nu-ti fa planuri mari pentru weekend. Ai grija, pot aparea unele probleme de sănătate, nu ceva grav, dar nu trebuie neglijate.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Leu

Un singur moment iti poate strica o zi intreaga, asa cum se intampla si azi. Asteapta-te la o surpriza neplacuta din cauza unui amanunt pe care, de obicei, nici nu-l bagi in seama.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Fecioara

Daca te astepti ca propunerile tale sa fie usor acceptate de ceilalti, vei avea parte de o surpriza. In loc de aprobare si chiar de aprecieri din partea celor din jur, fii pregatit de critici si comentarii rautacioase.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Balanta

Prieteni organizeaza o iesire spre seara si te asteapta si pe tine. Nu stii ce sa faci pentru ca partenerul de viata are alte planuri. Depinde de tine cum stii sa negociezi...

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Scorpion

Dupa o discutie cu cineva din familie realizezi ca tot ceea stiai tu referitor la un eveniment ce ar trebui sa aiba loc in perioada urmatoare este total gresit. Ori tu nu ai inteles bine, ori cineva ti-a intins o cursa. Incepi sa dai telefoane pentru a lamuri situatia.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Sagetator

Iti place riscul, dar astazi incerci sa te abtii. Nu vrei sa iei o decizie fara sa te consulti si cu partenerul de viata. Schimbarile pe care le implica sunt mult prea importante. Trebuie analizat totul cu grija.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Capricorn

Daca vrei un salar mai mare sau vrei sa obtii niste aprobari, astazi pare a fi o zi buna pentru negocieri. Totusi, ai grija sa-ti pregatesti "discursul". Ceea ce spui trebuie sa fie bine argumentat, altfel sansele de reusita scad.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Varsator

Ai muncit mult in ultimele zile si astazi ai ocazia sa incetinesti putin ritmul. Nu ai mult de lucru asa ca poti sa profiti de cateva ore libere. Ce mai astepti? Suna-ti prietenii si iesi sa iei masa în oras.

HOROSCOP 10 noiembrie 2017 - Pesti

Evenimentele din ultima perioada iti dau un imbold si te fac sa ai mai mult curaj. Acum indraznesti sa faci ceea ce iti doreai de mult timp. Sa nu te temi de reactiile unora. Sunt cei care nu inteleg nimic.