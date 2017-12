Life & Style

HOROSCOP 11 decembrie 2017

de Ziua de Cluj, 10 decembrie 2017, 16:36

HOROSCOP 11 decembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 11 decembrie 2017.

HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Berbec

Organizeaza-ti timpul in asa fel incat sa poti sa ajungi si la evenimentul programat pe seara. Asigura-te sa nu-l ratezi, altfel o sa superi pe cineva din familie.

HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Taur

Incepi saptamana cu entuziasm, dar, pe la pranz apare o problema care te va tine ocupat cateva ore. Aveai de gand sa te relaxezi, sa iesi cu niste prieteni. Astazi nu mai ai timp, nu-i nimic, poate maine...



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Gemeni

Esti in centrul atentiei la locul de munca ceea ce te face sa sa prinzi curaj si sa iti doresti mai mult. Ai grija cum pui problema sa nu-ti faci prea multi dusmani printre colegi.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Rac

Nu accepti propunerea cuiva de a-l insoti intr-un loc pentru ca vrei sa ajungi cat mai repede acasa. Esti asteptat sa participi la un mic eveniment de familie si nu vrei sa intarzi.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Leu

Se iveste ocazia sa pleci intr-o deplasare si nu ai vrea sa o ratezi. Din pacate, pentru a se intampla asta o sa fii nevoit sa renunti la ceva legat de viata personala. Trebuie sa iei o decizie.

HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Fecioara

Esti obosit si lipsit de energie, desi e abia prima zi a saptamanii. Ai grija sa nu fie vorba de o problema de sanatate, ca tot e sezonul gripelor... Nu ar strica sa te odihnesti mai mult.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Balanta



Te suna un prieten vechi sa te invite la un eveniment care va avea loc in weekend. Abia astepti momentul, nu mai ai rabdare. Problema este ca abia a inceput saptamana si iar ti-e gandul la distractie.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Scorpion



Te contacteaza o persoana de care nu ai mai auzit nimic de cativa ani si vrea sa va intalniti. O sa-ti petreci restul zilei la taclale, rememorand intamplari haioase de demult.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Sagetator



Ai mult de munca si te enerveaza de dimineata colegul care cauta nod in papura pentru orice. Nu reactiona pripit, evita sa intri in polemica. Prefa-te ca nu auzi si taci, in anumite situatii e mai bine asa.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Capricorn



Incepi bine dispus saptamana si atat de relaxat incat nu te deranjeaza nici traficul infernal din oras, nici sedinta de dimineata in care seful e pus numai pe critici. Seara te gaseste la fel de vesel.

HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Varsator



Esti gata sa te implici intr-un proiect care pare a fi facut exact pentru tine, dar propunerea vine de la o persoana pe care nu o cunosti foarte bine. Fii prudent, ai grija ce responsabilitati iti asumi.



HOROSCOP 11 decembrie 2017 - Pesti



Ai avut un weekend cam incarcat si esti epuizat, asa ca te vezi nevoit sa refuzi propunerea unor colegi de a iesi, dupa program, in oras. Urmeaza o saptamana de munca, trebuie sa te odihnesti si tu...