HOROSCOP 13 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 12 aprilie 2017, 15:41

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 13 aprilie 2017.

Berbec

Te-ai decis sa faci o fapta buna care presupune sa iti iei o zi libera de la servici si sa si investesti niste bani. O sa vezi ca la sfarsitul zilei o sa te simti foarte bine din punct de vedere moral.

Taur

Se apropie week-end - ul si asta se vede: nu ai chef de munca si parca ai sta incontinuu la cafea si la taclale cu colegii. Chiar daca faci tot posibilul sa gasesti metode de a evita sa te apuci de munca, in realitate nu prea vei reusi. Cineva te are in "vizor" si-ti cere sa-ti faci treaba.

Gemeni

Ai multa energie, semn ca primavara iti prieste. Ai mult chef de vorba si chiar de munca! Asta e foarte bine, avand in vedere ca trebuie sa pui la punct cateva proiecte importante. Seara ti-o petreci alaturi de cateva persoane dragi.

Rac

E o perioada excelenta pentru tine, mai ales in viata personala. Esti pregatit sa faci un pas important, dar te-ai hotarat sa amani totul pentru week-end. La locul de munca urmeaza sa apara niste modificari, dar nu vei fi prea afectat.

Leu

Esti un pacifist convins si nu-ti place sa fi in mijlocul conflictelor si intervii sa aplanezi o cearta iscata intre colegi. Mai bine stai deoparte, nu te baga daca nu e "razboiul" tau.

Fecioara

Nu lua in seama comentariile rautacioase ale unor persoane cu privire la viata ta personala. Pana la urma, tot ce stiu despre tine tu le-ai spus. Incearca sa fi mai rezervat pe viitor cu anumite persoane.

Balanta

Partenerul ti-a facut program pentru urmatoarele zile si esti nevoit sa refuzi rugamintea unor prieteni de a-i insotii intr-o deplasare. Daca prietenii au nevoie de ajutorul tau, poate reusesti sa cazi la invoiala, cumva, cu familia.

Scorpion

Incepi un nou proiect, insa o sa ai mult de tras pana o sa aduni roadele muncii tale. La amiaza o sa afli mai multe detalii despre o nunta sau un botez ce va avea loc in familie in curand.

Sagetator

Nu ar strica sa dai mai multe semne de viata prietenilor sau sa iesi mai mult in oras cu ei. In ultima vreme ai fost cam retras si nu prea le-ai dat semne de viata, asa ca acum ar fi cazul sa iti iei revansa.

Capricorn

Lucrurile nu merg asa cum ti-ai dori la locul de munca si incepi sa te interesezi "prin vecini". Ai sanse mari sa gasesti ceva, dar vezi sa ti se si potriveasca.

Varsator

Ai avut parte de zile linistite toata saptamana si asta te-a umplut de energie pozitiva. Mai ales ca, abia astepti sfarsitul saptamanii, cand vei petrece ore intregi in mijlocul familiei.

Pesti

Ai cam neglijat treburile gospodaresti si esti constient ca trebuie sa te apuci de treaba, mai ales ca, in week-end, ai invitati.