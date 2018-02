Life & Style

HOROSCOP 13 februarie 2018

de Ziua de Cluj, 12 februarie 2018, 18:41

HOROSCOP 13 februarie 2018. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 13 februarie 2018.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Berbec

Incearca sa faci mai mult sport, pentru ca in ultima vreme ai cam evitat sala de fitness si asta se observa. Nu neaparat in kilograme, ci in felul in care te simti, in starea de sanatate.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Taur

Nu lasa lucrurile importante pe mana unor incepatori. Mai ales daca stii ca ceea ce fac ti-ar putea influenta viata. Mai bine mai asteapta pana gasesti pe cineva cu mai multa experienta.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Gemeni

O ruda te ajuta sa treci cu bine peste niste probleme financiare de care nu mai reuseai sa scapi. Acum te poti concentra si pe alte lucruri, mai ales ca, din pricina banilor, au ramas atatea nerezolvate...

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Rac

Esti genul care te implici in tot ce faci cu trup si suflet. Astazi iti faci prea multe probleme pentru cineva care nu apreciaza efortul. Imediat ce iti dai seama de asta, schimbi lucrurile.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Leu

Ceea ce reusesti sa obtii astazi te face sa privesti lucrurile cu alti ochi. O sa iti schimbi niste principii peste care nu ai fi crezut ca o sa treci vreodata.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Fecioara

Iti faci planuri pentru urmatoarele saptamani. Vor avea loc mai multe evenimente, asa ca trebuie sa ai o programare atenta. E obrazul tau in joc si nu vrei sa ratezi ceva.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Balanta

Nu accepta sa semnezi ceva pana nu esti sigur ca ai primit toate informatiile. Risti sa te implici in ceva care o sa-ti consume mai multe resurse decat ai fi crezut. Ai rabdare si cere toate datele.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Scorpion

In cazul in care ai fost anuntat ca trebuie sa pleci la drum, ia-ti mai multi bani la tine pentru ca nu se stie cand te vei intoarce. Situatia de la fata locului poate fi cu totul alta decat cea pe care ti-o imaginezi.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Sagetator

Te implici in multe activitati astazi si nu mai ai timp de nimic. Nu uita sa-ti anunti partenerul de viata ca nu mai ajungi la intalnirea programata. Nu te mira daca se va supara, stii bine ca nu-i place sa mearga fara tine...

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Capricorn

Ai cam neglijat pregatirile pentru evenimentul care urmeaza sa aiba loc zilele astea si acum incepi sa te stresezi. Nu dispera, mai ai timp sa termini daca stii sa te organizezi.

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Varsator

E o perioada plina la birou si asta te indispune. Mereu tie ti se dau cele mai multe sarcini si ai impresia ca nu vei reusi sa termini niciodata. Priveste altfel lucrurile: daca nu ai fi in stare sa le rezolvi, nu ti s-ar mai da tie...

HOROSCOP 13 februarie 2018 - Pesti

Esti foarte preocupat de ceva ce tine de viata personala. Problema este ca esti atat de concentrat la ceea ce se intampla, incat ignori aspectele profesionale. Va trebui sa discuti despre asta cu sefii.