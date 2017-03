Life & Style

HOROSCOP 13 martie 2017

de Ziua de Cluj, 12 martie 2017, 19:54

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 13 martie 2017.

Berbec

Ignora persoanele care te enerveaza. Toata viata ti-a pasat de ceea ce spun cei din jur. Acum este cazul sa faci doar ceea ce iti place fara sa te gandesti la ceea ce gandeste unul sau altul.

Taur

Ceri prea mult de la cei din jur fara sa te intrebi daca tu ai putea sa faci acele lucruri. Mai bine analizeaza-ti propriul comportament inainte de a ridica pretentii exagerate.

Gemeni

Ai sanse sa iesi din birou azi. Vei avea parte de o zi extraordinara, mai ales daca trebuie sa faci un drum in afara orasului. Ai grija doar la vremea schimbatoare si ia in bagaje si haine groase.

Rac

O sa ai parte de foarte multe discutii in urma carora vei afla tot ceea ce ai nevoie. Informatiile sunt destul de valoroase, asa ca ai grija cui le impartasesti.

Leu

Tot ceea ce faci astazi va avea legatura cu un amic foarte drag. Fie ca trece printr-o perioada dificila, fie ca se bucura, dar vrea sa impartaseasca fericirea cu tine, ar fi indicat sa ii stai alaturi.

Fecioara

Faci multe planuri pentru perioada urmatoare, insa fara sa iei in calcul anumite detalii, care te vor face sa schimbi ceva in programul tau in urmatoarele saptamani.

Balanta

Incepi foarte bine saptamana. In primele zile o sa incerci sa stai mai mult cu familia si mai ales cu cel drag. Ai fost cam ocupat in ultimele zile cu toate ca a fost week-end. Acum vrei sa rascumperi gresala.

Scorpion

Ii propui partenerului de viata sa plecati undeva doar voi doi. La inceput nu o sa accepte, scuzandu-se ca situatia financiara nu va permite. Cand o sa afle despre ce e vorba, sigur se va razgandi.

Sagetator

Ai avut prea multa incredere in cine nu a trebuit si acum platesti pentru gresala ta. Din pacate, foarte afectata va fi relatia personala. Trebuie sa gasesti urgent o solutie, altfel vei regreta.

Capricorn

Primesti diverse propuneri tentante de la persoane pe care nu le cunosti foarte bine. Gandeste-te bine inainte de a accepta sau nu, mai ales daca esti implicat intr-o relatie, iar cel de langa tine ar putea fi afectat.

Varsator

Nimic nou in viata sentimentala. Nu vor fi schimbari majore, insa totusi ar fi bine ca atat tu, cat si partenerul de viata sa va acordati mai multa atentie unul altuia si sa va marturisiti mai des sentimentele.

Pesti

Esti ingrijorat pentru ca cel drag a fost cam inchis in lumea sa in ultima vreme. Vei reusi sa afli despre ce este vorba si il vei ajuta. Nu va fi usor, dar dupa ce vei rezolva totul, te vei simti usurat.