HOROSCOP 14 martie 2017

de Ziua de Cluj, 13 martie 2017, 16:12

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marţi, 14 martie 2017.

Berbec

Esti uimit de comportamentul unui apropiat. Aveai incredere in acel om si ai fi fost in stare sa faci sacrificii mari pentru a-l ajuta, insa acum realizezi care este adevarul si iti schimbi atitudinea.

Taur

Te simti bine, esti odihnit, asa ca o sa ai o atitudine pozitiva toata ziua. Nimeni si nimic nu te va deranja astazi si vei fi cu zambetul pe buze permanent. Seara ti se pregateste o surpriza.

Gemeni

Ai descoperit echilibrul ideal si te simti atat de bine, incat nu te ingrijoreaza nici macar telefonul primit din partea sefului care iti cere sa te prezinti urgent in biroul lui. Apari foarte relaxat si la fel vei fi si dupa. Atitudinea chiar conteaza!

Rac

Ai aflat ca unii ar vrea sa stie cum ai reusit sa obtii atatea bonusuri din partea sefului. Munca este secretul tau, dar nu intelegi cum ceilalti nu au remarcat saptamanile in care ai plecat ultimul de la birou.

Leu

Bucura-te de aceasta zi in compania unor persoane dragi. Familia ar merita mai multa atentie pentru ca in ultima vreme cariera ti-a cam ocupat tot timpul.

Fecioara

Nu ai prea dat importanta vietii amoroase in ultima vreme, ai fost ocupat cu alte treburi. Iata ca a venit si vremea dragostei si pentru tine. Persoana care ti-a atras atentia de ceva timp pare, la randul sau, interesata de tine. Lasa lucrurile sa evolueze!

Balanta

Esti foarte ganditor astazi si ii faci pe cei din jur sa creada ca ai necazuri. Linisteste-i si explica-le ca te concentrezi asupra proiectului pe care il ai in lucru.

Scorpion

Daca vrei sa faci investitii financiare, azi e ziua perfecta! Orice banut cheltuit astazi iti va aduce un castig mai mare pe viitor, asa ca nu face nimic cu inima stransa.

Sagetator

Se apropie aniversarea persoanei iubite si vrei sa-i faci un cadou deosebit. Poate cea mai placuta surpriza ar fi sa-i daruiesti mai mult din timpul tau. De cand nu ati mai petrecut o zi intreaga doar voi doi, fara sa te uiti la ceas sau sa-ti consulti mesajele?

Capricorn

O saptamana cu suisuri si coborasuri - o zi buna, una rea. Chiar daca astazi vei fi supus unor incercari ceva mai dificile, nu trebuie sa iti pastrezi cumpatul, toate se vor rezolva.

Varsator

Se anunta o vizita in familie! O ruda a partenerului de viata vine pentru cateva zile in oras. Nu ai incotro, va trebui sa te asiguri ca totul va fi in ordine. Vei avea putin de alergat de colo-colo.

Pesti

E una din zilele acelea in care parca toti s-au inteles intre ei si te solicita la tot felul de treburi, incat abia o sa faci fata programului incarcat. Seara fa tot posibilul sa ajungi acasa repede si sa te odihnesti.