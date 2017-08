Life & Style

HOROSCOP 15 august 2017

de Ziua de Cluj, 14 august 2017, 12:21

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de marți, 15 august 2017.

Berbec

Nu ai deloc rabdare. Te grabesti in tot ceea ce faci pentru ca vrei sa vezi rezultate cat mai rapid. Nu uita ca lucrurile cu adevarat importante se obtin cu truda si nu peste noapte.



Taur



Orice faci, tot la concediu ajungi sa visezi. Daca nu ai fost, vrei sa pleci, daca te-ai intors deja, regreti ca nu mai esti acolo... Incearca sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut acum.



Gemeni



Te asteapta o zi deosebita. Vei avea parte de ceva ce ar putea aduce o mare schimbare in viata ta. Totul, insa, depinde de tine, daca vei fi dispus sa observi ce se intampla sau vei ignora totul.



Rac



Tocmai pe cand spuneai ca nu-ti mai pasa de dragoste, cunosti pe cineva de care incepe sa-ti pese din ce in ce mai mult. E clar ca nu e vorba de o simpla prietenie. Oare ce o fi?



Leu



Esti mandru de tine. E normal sa te simti asa mai ales dupa ce ai dovedit ce poti. Totusi, nu uita, greul de abia acum incepe. Mai ales pentru cei ca tine care nu se multumesc cu putin.



Fecioara

O sa fii pe drumuri toata ziua, dar bucuria calatoriei te face sa nu simti oboseala. Nu uita de ziua unui prieten bun, va trebui sa il suni.



Balanta



Esti incapatanat si nu vrei sa accepti alta varianta. Oricat incearca prietenii sa-ti explice avantajele, tu o tii doar pe a ta. Noroc ca se plictisesc si cedeaza, altfel ar fi urmat discutii interminabile.



Scorpion



Treci printr-o perioada buna in relatia cu familia. Petreci mai mult timp cu ei si iti dai seama de cat de puternice si frumoase sunt legaturile dintre voi. Te simti bine.





Sagetator



Urmeaza sa primesti o suma de bani. Nu e vorba despre un cadou, ci despre ceva ce ti se cuvine. Ai muncit mult si acum strangi roadele. Vezi pe ce-i dai. Nu-i arunca pe nimicuri, mai bine investeste-i.



Capricorn

Nu stii cum sa-ti stapanesti emotiile. Urmeaza sa te intalnesti cu o persoana foarte importanta pentru tine si vrei ca totul sa iasa perfect. Pregatirile iti vor ocupa toata ziua.



Varsator

Ai primit o veste la care nici nu stii cum sa reactionezi. Habar nu ai cum o sa te descurci cu toate astea. Linisteste-te si apoi pune-te pe treaba. Ai incredere in tine!



Pesti

O zi linistita in care te poti odihni in voie. Dupa-amiaza te cauta un prieten mai vechi. Vei avea ocazia sa aflii multe amanunte din viata unor persoane cunoscute. Cel putin te lamuresti: nimeni nu-i perfect!