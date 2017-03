Life & Style

HOROSCOP 15 martie 2017

de Ziua de Cluj, 14 martie 2017, 20:17

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 15 martie 2017.

Berbec

Stai bine cu banii azi! Fie ti se inapoiaza o suma de bani imprumutata cuiva, fie primesti o prima de la locul de munca. Indiferent de varianta, nu o sa-i pastrezi foarte mult, caci stii deja pe ce sa ii cheltui imediat.

Taur

Este o zi buna pentru afaceri si pentru a semna contracte importante, care mai tarziu iti pot aduce castiguri importante. Ai grija, insa, la o persoana din anturajul tau, care nu prea are ganduri bune in legatura cu pozitia ta in grup.

Gemeni

O sa ai foarte multa treaba astazi si ar fi bine sa te mobilizezi inca de dimineata si sa faci un program pe care sa incerci sa-l respecti. De asemenea, ar fi bine sa onorezi cateva promisiuni facute unor persoane dragi, pentru a nu le dezamagi.

Rac

Te-ai decis ca de azi inainte sa iti impui ideile, iar atunci cand ai dreptate, sa incerci sa-i convingi pe cei din jur de acest lucru fara sa iti fie teama ca te privesc ciudat. Era timpul sa prinzi curaj!

Leu

Te simti linistit si impacat, asa cum nu prea te-ai simtit de multa vreme si, spre dezamagirea celor din gasca, simti nevoia sa stai mai mult pe acasa, in familie. Nu-ti fa probleme, daca iti sunt prieteni adevarati, te vor intelege.

Fecioara

Incearca ca macar pentru o zi sa uiti de problemele de la munca si de cei din jur si rasfata-te asa cum iti place. Nu ar strica sa faci o plimbare prin magazine, sa mergi la un salon de masaj sau sa iei masa la restaurantul preferat.

Balanta

Nu ai rabdare sa asculti problemele celor din jur cand stii ca nici viata ta nu este chiar in regula, insa asta nu te opreste sa iti ajuti prietenii atunci cand au nevoie de tine. Asta le va reaminti de ce te iubesc atat!

Scorpion

O sa ai parte de cateva mici realizari. Va fi o zi epuizanta, insa rezultatele bune iti vor da putere sa rezisti. Seara o vei petrece in compania mai multor persoane dragi.

Sagetator

Nu scapi de drumurile de care te-ai ferit in ultima vreme. Mai bine faci ceea ce trebuie si apoi poti sa stai linistit pana cand vei primi noi sarcini.

Capricorn

Nu esti intr-o forma maxima, nu te simti prea bine si preferi sa nu participi la un eveniment anuntat pentru sfarsitul saptamanii. Mai ai rabdare, pana atunci sunt sanse mari sa iti revii.

Varsator

Incearca sa fii mai sigur pe tine atunci cand vorbesti cu persoane de care ar putea depinde viitorul tau. Poate fi vorba de ceva ce tine de viata personala, nu neaparat legat de job.

Pesti

Nu esti intr-o relatie prea buna cu sefii acum, asa ca ai grija ce si cand spui. Chiar daca ai dreptate si vrei sa iti spui punctul de vedere, nu o face in momente in care e clar ca tensiunea pluteste in aer.