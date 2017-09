Life & Style

HOROSCOP 15 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 14 septembrie 2017, 20:55

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 15 septembrie 2017.

Berbec

A venit toamna, dar asta nu te impiedica sa mai visezi la vacanta. Ai chef sa cutreieri muntii in lung si-n lat. Ce te mai retine? Ia-ti niste prieteni si pleaca undeva macar pentru un weekend.

Taur

Esti epuizat. Ai avut foarte multa treaba saptamana asta si nu te gandesti decat la weekend-ul ce urmeaza. Ti-ai facut deja program si nu mai ai rabdare. Incearca sa-i explici asta si sefului care te preseaza sa termini azi ceva.

Gemeni

Esti putin agitat de dimineata. Trebuie sa ajungi la birou urgent pentru o discutie importanta, dar nu ai avut timp sa pregatesti nimic. Asta este, va trebui sa improvizezi. Trage aer adanc in piept, capul sus si mergi inainte: va fi bine!

Rac

Esti harnic astazi. Nu duci lipsa de idei si nu iti lipseste nici curajul de a le pune in practica. Desi e vineri, nu eziti sa stai in plus la munca pentru a termina ce ti-ai propus. Luni, cineva te va rasplati pentru asta.

Leu

De o vreme, pentru tine lucrurile se invart doar in jurul banilor si nu te mai intereseaza nimic altceva. Cumperi, vinzi, investesti, negociezi... iar la sfarsitul zilei numeri sa vezi cu ce te-ai ales. Fii atent si la cei din jur, i-ai cam lasat pe ultimul plan.

Fecioara

Vestea pe care o astepti de cateva zile, o primesti azi. Si nu suna rau deloc... Acum poti face ceea ce-ti doresti. Seara asteapta-te sa primesti o vizita.

Balanta

Stii bine ca graba strica treaba, dar nu ai incotro. Trebuie sa te misti repede astazi daca vrei sa reusesti sa faci tot ceea ce ai in plan.

Scorpion

Esti foarte aglomerat si timpul disponibil ti se pare din ce in ce mai putin. Chiar asa si este. Ai nevoie de ajutorul cuiva, asa ca cere-l. Doar asa vei reusi sa ajungi si la intalnirea programata pentru seara.

Sagetator

Stii ca ai facut ce trebuia si nu ai chiar nimic sa-ti reprosezi. Nu-i lua in seama pe cei care incearca sa te faca sa crezi contrariul. E vorba doar de invidii marunte.

Capricorn

Ultima data cand ai luat o decizie in pripa ai platit destul de mult, asa ca ti-ai invatat lectia. De data asta o sa analizezi in detaliu toate aspectele inainte sa hotarasti ce faci.

Varsator

Ti se iveste ocazia sa faci ceva ce iti doresti de mult timp. Esti multumit si asta te ajuta sa treci cu zambetul pe buze peste niste momente mai grele ale zilei. De fapt, de fericire nici nu realizezi ce se intampla in jurul tau azi.

Pesti

Gandeste-te bine inainte sa accepti provocarea cuiva din anturaj. Chiar daca la prima vedere ti se pare o banalitate, vei vedea ca in realitate lucrurile nu stau chiar asa. Fii atent mai ales la detalii.