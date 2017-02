Life & Style

HOROSCOP 17 februarie 2017

de Ziua de Cluj, 16 februarie 2017, 16:40

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 17 februarie 2017.

Publicitate

Berbec

Ti se propune o colaborare, dar eziti sa spui "da" imediat. Chiar daca la prima vedere nu pare ceva promitator, nu refuza inainte sa te lamuresti despre ce este vorba.

Taur

Unul dintre cei mai buni prieteni trece prin momente mai dificile in familie si intelegi ca ar avea nevoie de sprijinul tau. Pentru asta sunt prietenii, asa ca nu sta nicio clipa pe ganduri.

Gemeni

Desi aveai deja un program stabilit pentru seara, o problema ivita in ultimul moment la serviciu iti va da totul peste cap. Vei avea, totusi, de castigat intrucat vei intra in contact cu persoane care te pot ajuta in cariera.

Berbec

Te deranjeaza micile schimbari care au loc la locul de munca. Ai impresia ca e jocul cuiva care are niste interese ascunse si asta te face sa te simti in nesiguranta. Nu intra in panica inca. Cine stie, poate nu va fi chiar atat de rau pe cat te astepti, dimpotriva.

Leu

Cineva vrea sa iti faca un cadou, insa il refuzi pentru ca nu-i intelegi intentia. Nu ai facut nimic ca sa il meriti. Ori tu nu stii sa te apreciezi asa cum ar trebui, ori persoana respectiva vrea ceva de la tine pe viitor.

Fecioara

In ultima perioada esti atat de preocupat de bani, incat ai face orice sa ii obtii. Ai fii in stare sa vinzi tot doar pentru a vedea cum creste suma pe care o ai in cont. Pana si prietenii incepi sa-i clasifici dupa avere.

Balanta

Numeri orele care au mai ramas pana la week-end. Urmeaza sa te intalnesti cu o persoana care te intereseaza din punct de vedere sentimental si ai emotii. Nu stii cu ce sa te imbraci, ce sa spui, cum sa te porti. Fii tu insuti, nu incerca sa pari ceea ce nu esti!

Scorpion

Ai de luat niste decizii in privinta unor lucruri care costa multi bani. Acorda-ti timpul necesar, nu te grabi, mai ales ca e vorba de ceva atat de valoros. Iti poate fi de ajutor si partenerul cu un sfat.

Sagetator

Dimineata pleci fara chef de munca, dar ti se schimba dispozitia cand afli o veste buna legata de un castig. Nu mai ai deloc rabdare, astepti seara sa te intalnesti cu persoana iubita sa sarbatoriti.

Capricorn

Incepe week-end -ul si te gandesti ca o sa ai la dispozitie timp destul sa faci ceea ce iti place, dar problema apare cand ii spui asta partenerului. Daca vrei sa nu ai discutii interminabile, cauta o varianta multumitoare pentru amandoi.

Varsator

Nu te poti concentra deloc asupra a ceea ce ai de facut, te gandesti doar la petrecerea pe care ai pus-o la cale cu prietenii. Incearca, totusi, sa te ocupi, cateva ore, si de sarcinile de la job.

Pesti

Ai impresia ca zilele trec prea repede si te trezesti ca ai ramas cu mai mult de jumatate din treaba pe care o aveai de facut in aceasta saptamana. Roaga pe cineva sa te ajute, altfel vei fi nevoit sa lucrezi si in week-end.