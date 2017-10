Life & Style

HOROSCOP 18 octombrie 2017

de Ziua de Cluj, 17 octombrie 2017, 20:27

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 18 octombrie 2017.

Berbec

Astazi vei avea o zi relaxanta. La munca vei fi in centrul atentiei si vei primi laude din partea tuturor. Meriti asta dupa rezultatele pe care le-ai avut in ultima vreme. Acasa te asteapta o surpriza. Un vechi prieten de departe vine in vizita.

Taur

Persoana iubita are nevoie de sustinerea ta intr-o problema. Nu astepta sa te solicite, ofera-te tu sa o ajuti. Daca va trebui sa-ti iei o zi libera, asigura-te ca la lasi totul in regula la job.

Gemeni

Nu ai chef de glume astazi. Esti foarte concentrat pe ceea ce faci pentru ca vrei sa iasa perfect. Nu te lasa distras de cei din jur pana nu termini. Ai ocazia sa te relaxezi mai spre seara.

Rac

Pana astazi aveai retineri sa faci ceva, dar acum stii ca nimic nu iti mai poate sta in cale. Esti gata sa infrunti situatia. Satisfactia reusitei iti va implini ziua.

Leu

Nu esti de acord cu o schimbare care are loc la job si te simti nedreptatit. Sperai ca lucrurile sa mearga in alta directie. Vestea pe care o primesti cand ajungi acasa te va ajuta sa uiti de ceea ce s-a intamplat la birou.

Fecioara

Esti bun in ceea ce faci, iar astazi ai ocazia sa-ti demonstrezi inca odata maiestria. Nu te bucura prea tare pentru ca acum vei primi si mai multe de facut. Nu pare a fi o problema pentru tine atata vreme cat esti si platit...

Balanta

Fii atent la ceea ce spui astazi. Nu fa glume daca stii ca cei din jur nu au simtul umorului. Niciodata nu stii pe cine poti supara. Pastreaza bancurile pentru intalnirea de mai tarziu cu prietenii.

Scorpion

Incearca sa ai putina grija astazi la ceea ce mananci. Exista riscul unor probleme ce tin de digestie. Cel mai indicat ar fi sa iti gatesti ceva mai dietetic. Si nu exagera cu dulciurile.

Sagetator

Un prieten iti cere sa-l ajuti cu ceva, dar din cauza sedintei de la job, te vezi nevoit sa-l refuzi. Toata ziua te simti vinovat, asa ca spre seara ii dai telefon . Problema e ca nu-ti raspunde. Acum chiar ca-ti faci griji...

Capricorn

Astazi ai parte de distractie din plin. La job este aniversarea unui coleg, iar acasa cineva pune la cale o petrecere. Nu uita de o intalnire programata inca de cateva zile.

Varsator

Esti solicitat sa participi la un proiect mai dificil. Stii ca nu va fi usor de dus la capat, dar usile pe care ti le-ar putea deschide in cariera merita tot efortul. Nu ezita, accepta!

Pesti

Ar trebui sa-i acorzi mai multa atentie partenerului de viata, altfel risti sa te trezesti cu reprosuri. Stii ca are dreptate, ai fost foarte ocupat in ultima perioada. Planifica o iesire romantica in doi.