HOROSCOP 19 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 18 aprilie 2017, 16:50

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 19 aprilie 2017.

Berbec

Urmeaza sa ai o discutie importanta cu cineva din domeniul in care lucrezi. Chiar daca vei avea impresia ca lucrurile nu au decurs bine, rezultatul va fi unul bun si ti se vor deschide noi oportunitati. Trebuie, doar, sa ai incredere in tine.

Taur

Ti se indeplineste o dorinta ceva mai veche si nici ca te poti concentra asupra altor activitati. Toata ziua o sa fii cu zambetul pe buze si chiar o sa starnesti cateva discutii aprinse printre cunoscuti.

Gemeni

Ai avut de ales intre doua proiecte si nu stii daca alegerea facuta e cea potrivita. Oricum ar fi, nu mai sta pe ganduri si pune-te pe treaba. Esti nevoit sa duci lucrurile la bun sfarsit.

Rac

Te deranjeaza atitudinea sefului fata de tine, de o vreme ai impresia ca te-a luat in colimator. Chiar daca ai vrea sa stii ce se intampla, mai ai rabdare, nu reactiona. Poate, doar, esti tu mai sensibil zilele astea.

Leu

O zi incarcata. Ai foarte multa treaba la birou, dar si acasa, asa ca nu ai timp sa stai la povesti cu nimeni. Unii vor crede ca ai ceva cu ei. Nu-i nimic, recuperezi maine.

Fecioara

Nu uita de termenul limita al unui proiect. Ar fi bine sa te ocupi de el inainte de toate. Abia dupa ce pui la punct aceste aspecte poti sa te gandesti si la distractie.

Balanta

Ai foarte mari emotii in legatura cu o cerere a-l carei raspuns il astepti si intarzie sa vina. Lasa grijile si ocupa-te de ce ai de facut urgent, caci, altfel, ramai in urma si tot tu ai de tras apoi.

Scorpion

Sedinta la care vei lua parte azi te va ajuta sa iti dai seama ca situatia este mult mai buna decat credeai pana acum. In sfarsit, ai cateva motive evidente de bucurie.

Sagetator

In sfarsit nu ai de ce sa iti mai faci probleme financiare. Cel putin o perioada. Banii pe care ii asteptai ti-au intrat in cont si asta inseamna ca poti sa-ti faci toate poftele. Totusi, incearca sa nu cheltui chiar tot, mai pastreaza si o rezerva.

Capricorn

Simti nevoia de o schimbare si decizi sa pornesti pe drum nou. Primele semne te fac sa te simti increzator in ceea ce faci, dar ar fi bine sa ai in vedere si un plan B, in cazul in care lucrurile nu merg cum iti doresti.

Varsator

Ai de rezolvat si intri in criza de timp. Pune mana pe telefon si cere ajutor. Precis ai la cine apela, doar trebuie sa iti calci pe mandrie. Spre seara o sa ai timp si pentru viata personala.

Pesti

Te lasi condus de un impuls de moment si iei o decizie pripita. Ca sa nu regreti mai tarziu, cel mai bine ar fi sa lasi sa treaca putin timp si apoi sa tragi concluziile.