HOROSCOP 19 iulie 2017

de Ziua de Cluj, 18 iulie 2017, 15:25

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 19 iulie 2017.

Berbec

Cineva apropiat are mici necazuri si are nevoie de ajutorul tau. Esti dispus sa-ti anulezi toate planurile pentru ca totul sa fie bine. Fii atent, totusi, sa nu incurci pe nimeni cu rasturnarea aceasta de program.

Taur

Ai vazut ceva ce ti-a picat cu tronc si nu poti sa-ti mai iei gandul de acolo. Vrei neaparat sa faci rost de bani si sa faci achizitia, indiferent de costuri. Nu te arunca imediat in cheltuieli care risca sa te lase fara un ban in buzunar. Mai asteapta, oricum e sezonul reducerilor...

Gemeni

Esti usor dezamagit. Nu te dai in laturi cand vine vorba de munca in plus, insa astepti ca efortul tau sa fie rasplatit, macar o vorba buna, daca nu financiar.

Rac

Te simti ca in vacanta, la job. Cei din jur se ocupa de toate treburile, inclusiv de ale tale. Esti uimit de modul in care se comporta colegii si chiar nu intelegi ce se intampla. Ai grija, stii vorba aia ca nimic nu e pe gratis!



Leu

Chiar daca asta te caracterizeaza, uneori esti prea orgolios. Iti sustii punctul de vedere cu orice pret, chiar daca esti constient ca nu ai dreptate pe deplin. Ai grija ca discutia sa nu se transforme in cearta.

Fecioara

Pregateste-te pentru multa agitatie astazi. O sa ai multa treaba de facut, mai ales ca sefii iti cer ceva ce trebuia predat abia peste doua saptamani. Nu trebuie sa pierzi timpul pe drum daca vrei sa reusesti sa dai totul la timp.



Balanta

Fa o schimbare in program si incearca sa stai mai mult timp pe acasa daca nu vrei ca familia sa inceapa sa isi faca planuri fara sa mai conteze si pe tine. Tii la munca ta, insa in ultima vreme ai cam exagerat.



Scorpion

Te simti tradat. Cineva in care aveai mare incredere ti-a ascuns ceva important. Chiar daca, pe moment, ti se pare ceva grav, linisteste-te si cere lamuriri. Vei constata ca a facut-o spre binele tau.

Sagetator

Esti luat pe nepregatite. Intervin cateva schimbari si esti luat pe nepregatite. Nu reactiona imediat, stai si analizeaza cu atentie toate elementele si, abia apoi stabileste ce este de facut.

Capricorn

Simti nevoia de o schimbare. Oscilezi intre a renova tot apartamentul sau a cumpara alta masina. Vorbeste si cu partenerul de viata, sa nu iei toate deciziile singur. Nici macar in ceea ce priveste culoarea...

Varsator

Ai parte de o zi mai agitata la munca. Cu toate astea esti foarte linistit si calm, chiar daca situatia nu pare sa se linisteasca curand. Este bine ca ai inteles cat de important este sa te abtii sa iei decizii la cald.

Pesti

Esti epuizat si iti pierzi repede rabdarea. Iesi seara la o plimbare, dar evita zonele aglomerate. Daca ai copii mici, nu ezita sa te implici in jocurile lor, pot fi extrem de relaxante.