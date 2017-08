Life & Style

HOROSCOP 2 august 2017

de Ziua de Cluj, 01 august 2017, 17:14

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de miercuri, 2 august 2017.

Berbec

Privesti lucrurile cu optimism: o noua zi la locul de munca, dar una mai putin pana la weekend. Asa se explica de ce esti toata ziua cu zambetul pe buze la birou. Sedinta cu scantei iti mai taie din buna dispozitie, dar nu pentru mult timp.

Taur

In sfarsit ziua mult asteptata se apropie. Fie ca este vorba de data in care pleci in concediu, fie ca e vorba de ziua de salar, important este ca te face sa simti ca a meritat asteptarea. Ai planuri pentru ambele variante.

Gemeni

Chiar daca nu parea initial, va fi o zi speciala la locul de munca. Micul eveniment pus la cale de cativa colegi mai destinde atmosfera. Cu ocazia asta aflii niste informatii care iti vor fi foarte utile pe viitor.

Rac

Iti place sa ai ultimul cuvant si din cauza aceasta risti sa intri in conflict cu cineva de la locul de munca. Daca nu vrei sa ajungi sa porti discutii interminabile, abtine-te sa comentezi ce fac ceilalti. Te vei obisnui.

Leu

Ai de umblat astazi. Cineva apropiat isi pune mari sperante in ceva ce depinde doar de tine, asa ca fii atent ca totul sa decurga bine. Nu ai vrea sa dezamagesti...

Fecioara

Esti naucit! Tot programul minutios pregatit pentru toata saptamana se da peste cap dintr-o data. Un eveniment neprevazut te obliga sa-ti refaci planul. In final iti dai seama ca este in avantajul tau.

Balanta

Nu-ti vine sa crezi ce se intampla. O persoana din domeniul profesional pe care o admiri te invita sa discutati o varianta de colaborare. Esti atat de entuziasmat incat uiti sa faci ceva important. Nu-i nimic, mai e si maine o zi!

Scorpion

Primesti o veste de la cineva plecat departe. Nu credeai ca va veti revedea atat de curand. Urmeaza sa va intalniti in cateva zile. Abia astepti sa vina weekend-ul!

Sagetator

Desi ai tot amanat, e momentul sa iei o decizie! Nu trebuie sa ai emotii. Se va dovedi una dintre cele mai bune pe care le-ai luat in viata ta. Ai grija sa si respecti ceea ce ai hotarat.

Capricorn

Esti obosit si nu te poti concentra deloc asupra jobului. Ai avut ceva personal de rezolvat si drumurile facute te-au epuizat. Decat sa risti sa gresesti ceva, mai bine ia-ti cateva ore libere pana iti revii.

Pesti

Incearca sa nu devi obsedat de munca. Nu exagera cu orele suplimentare, pentru ca o sa ajungi sa te certi cu partenerul din cauza asta. Mai ales dupa ce ti-a trimis deja atatea mesaje...